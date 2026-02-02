Obchody 30. Dnia Życia Konsekrowanego w archidiecezji warszawskiej rozpoczęły się Koronką do Miłosierdzia Bożego w kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Po modlitwie słowo do osób konsekrowanych skierował abp Adrian Galbas.

– Dziękuję za to, że jesteście, bo pamiętamy, co mówi Sobór Watykański II o osobach konsekrowanych, że ich pierwszą misją jest bycie osobą konsekrowaną. I jak dodaje, chodzi o bycie bardziej, głębiej i mocniej związanymi z Chrystusem – mówił metropolita warszawski.

– Dopiero potem jest nasza posługa, która wynika z tego, że jesteśmy osobami konsekrowanymi. Gdyby posługa miała być odcięta od tego pierwszego elementu, to ona by się bardzo szybko przerodziła w jakiś aktywizm, w pracoholizm, w działanie, i w jeszcze inne wynaturzenia, fanaberie, a ostatecznie skończyłoby się to życiem smutnym, niezadowolonym, ciągle niespełnionym. Kiedy zaś wszystko wypływa z tego, że jestem osobą konsekrowaną, wtedy moja praca, moja posługa jest formą realizacji tego właśnie „bycia” – dodał.

Przypomniał słowa Benedykta XVI z 2008 roku, mówiące o tym, że osoby konsekrowane podczas chrztu wyrzekły się rzeczy złych, a w czasie profesji zakonnej wyrzekły się rzeczy dobrych. - To dlatego, że wcześniej odkryliście skarby, które znajdują się w sercu Jezusa, i do tych skarbów chcieliście jak najbardziej przylgnąć – tłumaczył metropolita, prosząc osoby konsekrowane, aby nie rozstawały się ze słowem Bożym, nie tyle, by miały Biblie pod ręka, ale by słowo Bożego je prowadziło. Abp Galbas zaprosił też osoby konsekrowane do udziału w V Synodzie Archidiecezji Warszawskiej.

Po koronce i błogosławieństwie z kościoła sióstr wizytek wyruszyła radosna procesja, którą w archikatedrze warszawskiej powitał ks. Bogdan Bartołd.

- Wy kochani jesteście nieustannym przypomnieniem, że przemija postać tego świata. Nieraz jesteśmy skupieni na doczesności, a wy przypominacie, że tutaj nie mamy trwałego przybytku, że jedyna wartość, jaka się w gruncie rzeczy liczy, to stać się godnym królestwa Bożego. Dobrze, że jesteście ze swoją milczącą obecnością za klasztornymi bramami, ze swoją czynną obecnością w szkole czy w domu pomocy społecznej i swoją zwyczajnością na ulicy, w sklepie czy na poczcie – mówił proboszcz.

Mszy Świętej w intencji konsekrowanych przewodniczył biskup Michał Janocha. W homilii nawiązał do Ewangelii dnia, czyli do sceny ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

- Maryja i Józef pięćdziesiąt dni po narodzeniu przynoszą Jezusa do świątyni jerozolimskiej. I tylko Symeon i Anna rozpoznają w Jezusie zapowiadanego Mesjasza. W wydarzeniu tym spełniają się wielowiekowe oczekiwania Izraela i proroctwa zapowiadające przyjście Pana. Symeon przychodzi do świątyni i uświadamia sobie, że to jest ta chwila, na którą całe życie czekał i wie że już nic ważniejszego w życiu go nie spotka. Pełen wzruszenia, niewypowiedzianej wdzięczności i radości, modli się do Boga. Kościół podejmie tę tajemnicę i te słowa, które osoby konsekrowane oraz niezliczeni świeccy będą odtąd wypowiadać każdego dnia w modlitwie wieczornej, u progu zmierzchu, przed zanurzeniem się w ciemność nocy i snu: „Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju” – mówił bp Janocha.

Odnosząc się do słów metropolity warszawskiego w kościele wizytek, bp Janocha wskazał, jak ważne jest: „być” przed „działać”. – Najpierw być potem działać. To jest naśladowanie Boga. Pierwsze i najważniejsze imię Boga to „Jestem” – mówił, zachęcając do modlitwy o gorącą wiarę. - Prośmy, aby na nowo zapłonęło w nas to małe światełko, które istnieje po to, by dawać światło i ciepło innym. Aby było ono znakiem rzeczywistości eschatologicznej, którą wypowiedział Symeon, biorąc w swoje spracowane, pomarszczone od pracy ręce maleńkie Dziecko – podkreślił.

Po homilii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby.

- Jestem 15 lat w zakonie. Teraz pracują jako krawcowa. Byłam katechetką. Posługiwałam ubogim. Największą moją radością jest pomnażać miłość Chrystusa, czynem budować Jego królestwo i oddawać się Jemu - mówiła „Gościowi Niedzielnemu” przed katedrą s. Walentyna, szarytka.

W archidiecezji warszawskiej jest ok. 1600 sióstr zakonnych oraz ok. 650 ojców i braci zakonnych. Do tego dochodzą osoby konsekrowane realizujące swoje powołanie w instytutach świeckich oraz jako dziewice i wdowy.