Bezcenne cząstki

W święto Ofiarowania Pańskiego w Katedrze Warszawsko-Praskiej wspólnie z biskupami Romualdem Kamińskim oraz Tomaszem Sztajerwaldem modliły się osoby życia konsekrowanego.

 
Święto Ofiarowania Pańskiego, które po raz 30. było Dniem Życia Konsekrowanego ustanowionym z inicjatywy św. Jana Pawła II, było okazją do dziękczynienia Bogu za osoby, które swoje życie oddały Jemu na wyłączność. Diecezja warszawsko-praska

Osoby konsekrowane powitał ks. Jerzy Gołębiewski, proboszcz parafii św. Wincentego à Paulo w Warszawie, a jednocześnie wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji warszawsko-praskiej.

- Dziękujemy za wasza posługę, oddanie i modlitwę. Jesteście bezcenną cząstka Kościoła. Dzisiejszy dzień to też głos o nowe powołania do życia konsekrowanego - mówił ks. Gołębiewski.

W homilii bp Romuald Kamiński przypomniał o zadaniach, które stoją przed osobami konsekrowanymi. Tłumaczył, że tegoroczne spotkanie jest przeżywane zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego jako refleksja nad zadaniem postawionym przez Bożą Opatrzność "Uczniowie-misjonarze", jako kontynuacja i pogłębienie minionego roku, w którym akcentowane było oparcie się na nadprzyrodzonej cnocie nadziei. - Mamy być dobrymi uczniami, a potem misjonarzami. Musimy przekazać naukę Jezusa kolejnemu pokoleniu. Ludzie mają od nas otrzymywać samo dobro - prosił pasterz diecezji warszawsko-praskiej.

Podczas wieczornej Eucharystii osoby konsekrowane, zarówno członkowie zakonów, jak i indywidualnych form życia konsekrowanego, odnowiły swoje śluby - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

GOSC.PL

publikacja 03.02.2026 12:54

