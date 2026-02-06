Major Szendzielarz "Łupaszka", dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK, został zabity przy Rakowieckiej 8 lutego 1951 r., po tym, jak w czerwcu 1948 r. UB rozpracował i rozbił Okręg Wileński AK. Majora przewieziono do Warszawy i osadzono w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. Był przesłuchiwany i torturowany. W procesie został skazany przez Mieczysława Widaja na 18-krotną karę śmierci. Do końca nie poddał się komunistycznej władzy. Kiedy był wyprowadzany z celi, pożegnał się z innymi więźniami swoim słynnym: "Z Bogiem, panowie!".

Wyrok na majorze, wraz z innymi członkami Okręgu Wileńskiego AK - Lucjanem Minkiewiczaem "Wiktorem", Antonim Olechnowiczem "Pohoreckim" i Henrykiem Borowym-Borowskim "Trzmielem" - wykonał etatowy kat więzienia mokotowskiego Aleksander Drej.

Uroczystości z okazji 75. rocznicy śmierci "Łupaszki" będą odbywać się na Powązkach i w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Współorganizuje je IPN.

Program uroczystości:

10.30 - spacer po Powązkach Wojskowych śladami mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", zbiórka przy ul. Powązkowskiej 43/45, przy bramie nr 2;

12.00 - uroczystość złożenia kwiatów na grobie mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", Powązki;

14.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Metodą katyńską..." w muzeum przy ul. Rakowieckiej 37;

16.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Metodą katyńską..." w muzeum przy ul. Rakowieckiej 37;

17.00 - Apel Pamięci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL wraz z uroczystością złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Ścianie Śmierci w muzeum;

18.00 - Msza św. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.