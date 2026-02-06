Warszawski

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Z Bogiem, panowie!

Z Bogiem, panowie!

8 lutego przypada 75. rocznica śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza.

 
Szczątki majora zostały odnalezione i zidentyfikowane. Pogrzeb o charakterze państwowym odbył się 24 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Jakub Szymczuk /Foto Gość

Major Szendzielarz "Łupaszka", dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK, został zabity przy Rakowieckiej 8 lutego 1951 r., po tym, jak w czerwcu 1948 r. UB rozpracował i rozbił Okręg Wileński AK. Majora przewieziono do Warszawy i osadzono w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. Był przesłuchiwany i torturowany. W procesie został skazany przez Mieczysława Widaja na 18-krotną karę śmierci. Do końca nie poddał się komunistycznej władzy. Kiedy był wyprowadzany z celi, pożegnał się z innymi więźniami swoim słynnym: "Z Bogiem, panowie!".

Wyrok na majorze, wraz z innymi członkami Okręgu Wileńskiego AK - Lucjanem Minkiewiczaem "Wiktorem", Antonim Olechnowiczem "Pohoreckim" i Henrykiem Borowym-Borowskim "Trzmielem" - wykonał etatowy kat więzienia mokotowskiego Aleksander Drej.

Uroczystości z okazji 75. rocznicy śmierci "Łupaszki" będą odbywać się na Powązkach i w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Współorganizuje je IPN.

Program uroczystości:
10.30 - spacer po Powązkach Wojskowych śladami mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", zbiórka przy ul. Powązkowskiej 43/45, przy bramie nr 2;
12.00 - uroczystość złożenia kwiatów na grobie mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", Powązki;
14.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Metodą katyńską..." w muzeum przy ul. Rakowieckiej 37;
16.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Metodą katyńską..."  w muzeum przy ul. Rakowieckiej 37;
17.00 - Apel Pamięci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL wraz z uroczystością złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Ścianie Śmierci w muzeum;
18.00 - Msza św. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

GOSC.PL

publikacja 06.02.2026 16:19

