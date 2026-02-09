Miłość o najwyższej temperaturze

Akcja filmu „Najświętsze Serce” w reżyserii Stevena Gunnella dzieje się na dwóch planach. Jeden przenosi widza do francuskiego Paray-le-Monial w XVII wieku. Widzimy jak siostra Małgorzata wstaje rano, zamiata liście, kopie ziemię w ogrodzie, a przy tym widzi i rozmawia z Jezusem, co dla przełożonej jest znakiem, że może nie jest normalna. Bardzo poruszająca jest już jedna z pierwszych scen filmu, na której Jezus jakby dokonywał przeszczepu Swojego serca do serca zakonnicy. Później będzie ona odczuwała w swoim sercu bóle, tak jak Zbawiciel na krzyżu.

Drugi plan, rozgrywający się równolegle, to wypowiedzi naukowców, księży, zakonnic o Sercu Jezusowym i samej św. Małgorzacie Marii Alacoque. Jedno z nich mówi że, w świadomości wielu ukształtował się obraz świętej wizytki na podstawie tekstów, które zanotowała dla siebie, i przez które może jawić się jako niedostępna, ale, by ją prawdziwie poznać, trzeba spojrzeć na świat, tak jak ona, a wtedy dojrzy się człowieka o prostej wierze, oddanego Bogu, z ogromną energią i darem przekonywania.

W filmie występują m.in. Clémentine Beauvais, krewna św. Małgorzaty Marii, o. Olivier Barnay, kapelan Gwardii Honorowej Najświętszego Serca Jezusa, a także o. Matthieu Raffray, teolog i filozof. Ich świadectwa i komentarze pomagają zrozumieć duchową głębię i aktualność przesłania. Dystrybucja filmowa /Rafael Film

Siłą filmu są współcześni Francuzi, którzy w swoich świadectwach mówią o zmianie życia po spotkaniu Chrystusa. Wszyscy oni, w większości młodz, opowiadają o odnalezieniu zaskakującego lekarstwa – relacji z Jezusem, która pomogła im na nowo i prawdziwie odkryć siebie.

Jak podaje dystrybutor filmu, „Najświętsze Serce” zaskoczyło francuskich miłośników kina już w pierwszym tygodniu wyświetlania. Produkcja uzyskała najlepszy od 2021 r. wynik liczby widzów na jedno wyświetlenie. Mimo skromnego budżetu i braku znanych nazwisk opowieść przyciągnęła tłumy. Przed kinami ustawiały się kolejki, a widzowie opuszczali seanse głęboko poruszeni. W kilka tygodni film obejrzało ponad 400 tys. widzów.

W Polsce film wejdzie na ekrany kin 20 lutego. Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce przy ul. Dewajtis 3 zaplanowało pokaz przedpremierowy 15 lutego o godz. 16 w ramach Forum Filmów Nie-Zwyczajnych, z udziałem filmoznawcy o. Marka Kotyńskiego CSsR, a dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” ufundowało trzy podwójne zaproszenia na seans. Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10 e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Najświętsze Serce”.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.