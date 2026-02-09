Zmarł ks. Krzysztof Gołaś

Ks. Gołaś urodził się 11 czerwca 1961 roku w Czyżewie. Pochodził z Parafii Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie, w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa 8 czerwca 1986 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Marcina BM w Wysokienicach (1986-1986), która obecnie należy do diecezji łowickiej, Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce (1987-1988), św. Jana Chrzciciela w Kutnie (1988–1990), należąca obecnie do diecezji łowickiej, św. Jana Kantego w Legionowie (1990-1994) oraz św. Patryka na warszawskim Gocławiu (1994-1996).

We wrześniu 1997 roku został administratorem tworzącej się parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Wybudował plebanię i kaplicę, tworzył struktury duszpasterskie i administracyjne. We wspomnienie Pani Fatimskiej 13 maja 2003 roku został mianowany proboszczem tejże parafii i pełnił tę funkcję do lipca 2006 roku. Wówczas został mianowany proboszczem parafii św. Stanisława BM w Postoliskach (2006-2012). Ze względu na stan zdrowia we wrześniu 2012 zamieszkał na terenie parafii św. Jana Kantego w Legionowie i pełnił dodatkowo funkcję kapelana DPS „Kombatant” (2012-2021).

Ze względu na nadal pogarszający się stan zdrowia w 2021 roku zamieszkał w domu i nie pełnił funkcji duszpasterskich.

Pogrzeb odbędą się 13 lutego w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie (ul. Orląt Lwowskich 8). Msza Święta zostanie odprawiona o godzinie 11.00. Po Eucharystii nastąpi przewiezienie ciała na cmentarz parafialny w Andrzejewie i złożenie w grobie rodzinnym.