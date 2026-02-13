Silni wiarą i trzeźwością

Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu działa od 1 listopada 2025 r. w Śródmieściu i na Pradze-Północ. 12 lutego ratusz poinformował o jego efektach i planach wprowadzenia nocnej prohibicji od 1 czerwca w całym mieście. Mają zostać także ustanowione nowe limity zezwoleń dla sklepów i gastronomii. To efekt przyjętej 12 lutego uchwały, co do której opinię w ciągu 30 dni muszą jeszcze wydać rady dzielnic.

Sekretarz m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski podkreślał na sesji, że wdrożenie programu przebiegało bez zakłóceń i konfliktów z przedsiębiorcami oraz spowodowało spadek liczby interwencji Straży Miejskiej i Policji zarówno w nocy, jak i za dnia - na poziomie całego miasta o 15,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (listopad-styczeń).

Ratusz podał, że w dzielnicach z zakazem interwencje ogółem spadły o 23,7 proc., a w dzielnicach bez zakazu - o 11,1 proc. Spadek interwencji potwierdzają też dane Policji. Liczba interwencji obniżyła się o 37,2 proc. (ze 137 do 86), a wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych zmniejszyły się o 42,9 proc. (z 891 do 509).

- Klub PiS zabiegał o taką uchwałę od 2006 roku. Cieszmy się, że radni dojrzeli w końcu do takiej decyzji - przypomniał na sesji Filip Frąckowiak.

Przedstawienie danych i podjęcie uchwały w Warszawie zbiegło się z rozpoczynającym się 15 lutego 59. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, który został zapoczątkowany przez bł. Stefana Wyszyńskiego i Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku przebiegnie on pod hasłem "Polska silna wiarą i trzeźwością" i będzie to przede wszystkim czas gorliwej modlitwy i duchowych ofiar, zwłaszcza w formie abstynenckich przyrzeczeń.

Każdego dzień tygodnia w Kościele popłynie modlitwa w konkretnej intencji.

15 lutego. Dzień ekspiacji za grzechy nietrzeźwości. Modlitwa za Polaków, aby wiarą i trzeźwością budowali silną ojczyznę i gorliwie wypełniali Jasnogórskie Śluby Narodu.

16 lutego. Modlitwa za dobrowolnych abstynentów, aby odważnie dawali świadectwo życia wolnego od nałogów i tworzyli nową kulturę trzeźwości.

17 lutego. Modlitwa za rodziców, aby przykładem wiary i trzeźwego życia uczyli dzieci kroczyć drogą świętości.

18 lutego. Modlitwa za osoby pogrążone w nałogach, aby Wielki Post był dla nich czasem powstania z nałogu, nawrócenia i szczerej pokuty.

19 lutego. Modlitwa za kapłanów, aby pamiętali o słowach kard. Wyszyńskiego, że "bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski".

20 lutego. Modlitwa za sprawujących władzę, aby kierując się dobrem narodu, autentycznie troszczyli się o trzeźwość Polaków.

21 lutego. Modlitwa za wszystkich zaangażowanych w apostolstwo trzeźwości i osób uzależnionych, aby wytrwale dążyli ku trzeźwości narodu.