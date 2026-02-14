Zobowiązanie, które trwa

Jego celem jest przede wszystkim zachęta do odczytania i zrozumienia na nowo treści przyrzeczeń z 1956 r. oraz ukazanie ich aktualności dzisiaj, ze szczególnym wskazaniem na społeczny wymiar ślubów. To także próba wyjaśnienia, zwłaszcza młodemu pokoleniu, treści przyrzeczeń.

- Przyrzeczenia ujęte zostały w 9 punktach, i mimo upływu 70 lat od ich powstania, nie straciły nic na swej aktualności. Wciąż są motywacją do walki z narodowymi wadami i słabościami, do zdobywania cnót, ale, co najważniejsze, wciąż przypominają o budowaniu, także społecznych, relacji z Bogiem i Jego Matką - mówi Izabela Tyras, dyrektor Instytutu Kultury Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana", wymieniając niektóre przyrzeczeń.

- Śluby zawierają m.in. zobowiązanie do ochrony życia, nierozerwalności małżeństwa, umacniania rodziny, dbałości o pokój, sprawiedliwość, dobre współżycie sąsiedzkie i społeczne oraz walki ze społecznymi przywarami - lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością - dodaje dyrektor.

- Św. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że tekst Ślubów Jasnogórskich nie jest tylko "zabytkiem przeszłości", ale "warunkiem przyszłości" i nazwał je "polską kartą praw człowieka" - przypomina I. Tyras. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Spotkanie odbędzie się 24 lutego w Sali Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w 24 lutego o godz.11.00 . Wezmą w nim udział: bp Marian Florczyk, przewodniczący Rady KEP ds. Społecznych, Weronika Kostrzewa, Aneta Liberacka, prof. Paweł Skibiński, abp Andrzej Przybylski, członek KEP Rady ds. Społecznych, o. Michał Legan i o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry oraz Piotr Sutowicz z „Civitas Christiana”.

Spotkanie ma charakter otwarty, ale konieczne jest zgłoszenie przez mail: konferencja@civitaschristiana.pl.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Gość Niedzielny”.