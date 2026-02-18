40 dni pielgrzymki

Pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych to dla Bożeny i Ryszarda Błodowskich przede wszystkim głębokie doświadczenie duchowe. Choć w akcji uczestniczą od 12 lat, dopiero niedawno udało im się dwukrotnie odwiedzić wszystkie 40 świątyń na szlaku. - To okres szczególnej łaski, wypełniony piękną Liturgią, nabożeństwami Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej oraz codziennymi Eucharystiami z inspirującymi kazaniami - mówi pan Ryszard. Choć jego żona Bożena podkreśla, że nie pielgrzymują dla nagród czy uznania, lecz dla umocnienia wiary, to właśnie ich wytrwałość i regularność w odwiedzaniu świątyń przyniosły wygraną w postaci pielgrzymki do Rzymu, ufundowanej przez metropolitę warszawskiego. - Byliśmy już w Rzymie kilkakrotnie, ale pallotyńska pielgrzymka prowadzona przez ks. prof. Jacka Kucharskiego była niezwykłym przeżyciem - zapewniają państwo Błodowscy.

Przez 40 dni Wielkiego Postu - od Środy Popielcowej 18 lutego aż do Niedzieli Palmowej 29 marca - wierni będą mogli odwiedzić 40 świątyń o szczególnym znaczeniu historycznym i duchowym. Na szlaku pątniczym znajduje się 25 kościołów z archidiecezji warszawskiej oraz 15 z diecezji warszawsko-praskiej. Inauguracja tegorocznego pielgrzymowania nastąpi 18 lutego w Świątyni Opatrzności Bożej podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18, której będzie przewodniczył abp Adrian Galbas.

Obchody Środy Popielcowej rozpoczęły się porannymi Mszami Świętymi z obrzędem posypania głów popiołem. W godzinach popołudniowych, od 15.00 do 17.00, w kaplicy Najświętszego Sakramentu trwać będzie adoracja, którą rozpocznie Koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym samym czasie przewidziano dodatkową okazję do spowiedzi świętej. O 17.00 wierni zgromadzą się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Wieczorny blok modlitewny zainaugurują Gorzkie Żale o godzinie 19, a pół godziny później zostanie odprawiona ostatnia Msza z posypaniem głów popiołem. Po jej zakończeniu rozpocznie się adoracja w ciszy połączona z możliwością spowiedzi. Dzień zwieńczy wspólny Apel Jasnogórski o godzinie 21, który zakończy czas czuwania. Przez całą środę osoby między 18. a 60. rokiem życia zobowiązane są do zachowania postu ścisłego, natomiast wszystkich powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Pielgrzymując po kościołach stacyjnych, pątnicy codziennie mają możliwość przystąpienia do spowiedzi, udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwach wielkopostnych, których centralnym punktem jest wieczorna Liturgia z udziałem warszawskich biskupów.

Aby wziąć udział w tegorocznej rywalizacji konkursowej „Pielgrzymi nadziei”, uczestnicy muszą mieć paszport pielgrzyma, który jest dostępny w parafiach obu diecezji lub jako plik do samodzielnego wydruku ze stron internetowych organizatorów. W konkursie mogą uczestniczyć osoby świeckie zamieszkujące w Polsce, w tym pełnoletnie oraz dzieci powyżej 9. roku życia za zgodą opiekunów prawnych. Zadaniem pątnika jest zebranie pieczątek potwierdzających obecność w każdym z kościołów stacyjnych dokładnie w dniu przypisanym danej świątyni w terminarzu.

Oprócz kompletu pieczątek koniecznym warunkiem jest wykonanie czarno-białego zdjęcia krzyża znajdującego się w jednym z kościołów stacyjnych i dostarczenie go w formie wydruku formatu A4 wraz z podpisanym na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz nazwą parafii.

Wypełnione paszporty wraz ze zdjęciem konkursowym należy dostarczyć osobiście do Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego przy ulicy Miodowej 17/19 między 13 a 16 kwietnia w wyznaczonych godzinach porannych lub popołudniowych. Nagrodą główną dla zwycięzcy jest pielgrzymka do Rzymu dla dwóch osób, natomiast laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają karty podarunkowe o wartości odpowiednio 1000 zł i 700 zł. Przewidziano również nagrody w postaci różańców dla zdobywców miejsc od pierwszego do piętnastego oraz nagrody pocieszenia i pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników obecnych na finale.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 17 kwietnia o 18.00 w siedzibie kurii archidiecezjalnej warszawskiej w obecności prawnika czuwającego nad prawidłowością procedur. O ostatecznym zwycięstwie zadecyduje suma głosów oddanych przez komisję konkursową oraz uczestników obecnych na miejscu, którzy wybiorą najlepszą ich zdaniem fotografię krzyża. Cały szlak modlitewny zamknie stacja w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Niedzielę Palmową.

Tradycja kościołów stacyjnych wywodzi się z Rzymu, gdzie w Wielkim Poście wierni spotykali się, i nadal spotykają, każdego dnia na liturgii w innym kościele. W stolicy idea Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych, gdzie każdy kościół jest „stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, przyjęła się w 2015 roku.

Pełna lista kościołów stacyjnych na kolejnej stronie.