Wrośnięci w nurt suwerennej Polski

Święto jest obchodzone corocznie 22 lutego, w rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella, brytyjskiego wojskowego, założyciela skautingu, oraz w rocznicę urodzin Olave Baden-Powell, jego żony, która była naczelną brytyjskich skautek.

Obchody tegoroczne to także 30. rocznica powrotu Związku Harcerstwa Polskiego do światowej rodziny skautowej – WOSM i WAGGGS, które uczczono konferencją 21 lutego w Warszawie, gdzie odbyły się główne obchody Dnia Myśli Braterskiej. Podniosłym momentem spotkania było wręczenie Medali Wdzięczności ZHP, które hm. Krzysztof Pater, przewodniczący ZHP, wręczył osobom wspomagającym związek na arenie międzynarodowej. Otrzymali je: Rainer Nalazek, Harald Rosteck, Rene Karla, François Daubin, Sally Gooch oraz Brigitte de Panthou.

W Pałacu Prezydenckim 22 lutego z harcerzami spotkał się K. Nawrocki. W uroczystości uczestniczył biskup polowy WP Wiesław Lechowicz. Była obecna rodzina Olgi i Andrzeja Małkowskich, współzałożycieli polskiego harcerstwa. W Sali Kolumnowej byli także członkowie Fundacji "Caritas Super Omnia Est" im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

- Dzień Myśli Braterskiej mówi o wartościach uniwersalnych - o przyjaźni, braterstwie, służbie drugiemu człowiekowi, ma głęboki aspekt edukacyjny i wychowawczy - mówił prezydent, podkreślając, że te wartości pokonują granice państw i kontynentów.

Dodał, że w Polsce harcerstwo od ponad 100 lat jest nierozerwalnie związane z patriotyzmem i drogą do polskiej niepodległości. Przypomniał, że w 1920 r. marszałek Józef Piłsudski, obejmując protektorat nad harcerstwem w odrodzonej Rzeczypospolitej, dziękował harcerzom za ich wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Mówił też, że w czasie II wojny światowej polski ruch harcerski pisał smutną, ale piękną tradycję polskiej niepodległości, będąc częścią Armii Krajowej i walcząc w Powstaniu Warszawskim.

- Harcerstwo wrośnięte jest wprost w polski nurt niepodległościowy i nurt suwerennej Polski - mówił prezydent.

Proporzec oraz akt objęcia honorowym protektoratem odebrali: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", Federacja Skautingu Europejskiego, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Harcerskie, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka", Stowarzyszenie "Skauci Króla", Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie i Harcerstwo Polskie na Ukrainie.

W przyszłym roku święto nabierze szczególnego charakteru dla Polski. W 2027 r. w naszym kraju po raz pierwszy odbędzie się Światowe Jamboree Skautowe.