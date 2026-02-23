Temat tegorocznego cyklu zainspirowała książka o. Ramóna Cué Romano SJ "Mój Chrystus połamany", która jest opowieścią o bezgranicznej miłości Boga.

- Jest napisana przystępnym językiem. Powstała po cyklu wystąpień o. Ramóna w telewizji hiszpańskiej, w której genialnie poprowadził on rozważania pasyjne. Był też poetą, więc używał poruszających serca określeń - mówi kl. Marceli Korytek, współodpowiedzialny za tegoroczne adoracje w kościele seminaryjnym w Warszawie.

Rozpoczną się one od drugiego piątku Wielkiego Postu. Każdej będzie przypisany inny temat szczegółowy. I tak 27 lutego rozważania poprowadzą diakoni, koncentrując się na "Moim Chrystusie osamotnionym". 6 marca modlitwy wokół "Mojego Chrystusa połamanego" przygotuje młodzież. Będą one połączone z rekolekcjami, Mszą św. 7 marca o godz. 18 pod przewodnictwem bp. Michała Janochy i przedstawieniem Teatru "Austeria" z Raszyna.

- Spektakl został przygotowany do przestrzeni sakralnych. Scenariusz opiera się na książce o. Ramóna oraz poezji św. Jana od Krzyża. Napisał go Maciej Orłowski, a muzykę opracował Paweł Gawlik. Premiera miała miejsce w kwietniu 2025 r. i od tego czasu spektakl był kilkakrotnie wystawiany - mówi Dominik Gajda, członek rady programowej środowiska "Archikultura", współorganizatora sobotniego spotkania rekolekcyjnego, przygotowującego warsztaty artystyczne, wieczory skupienia z kulturą, rekolekcje i projekty modlitewne dla nastolatków, studentów i dorosłych, którzy chcą pogłębić swoją wrażliwość, odkrywać piękno Boga w kulturze i sztuce, a także być twórcami na Bożą chwałę.

13 marca za rozważania na adoracji krzyża odpowiadają klerycy V roku i skoncentrują się one wokół "Mojego Chrystusa zdradzonego". 20 marca modlitwy przygotują klerycy IV roku wokół "Mojego Chrystusa milczącego", a 27 marca siły w opowieści o "Moim Chrystusie miłującym" połączą klerycy III i II roku.

Modlitwa piątkowa rozpocznie się procesyjnym wniesieniem dużego krzyża. Pierwsza godzina adoracji będzie modlitwą prowadzoną, przeplataną ciszą i muzyką. Oprawę muzyczna przygotują chóry Cantarella z Leszna, Voce Familiae z parafii Świętej Rodziny w Warszawie i dwukrotnie schola seminaryjna.

Druga godzina będzie czasem indywidualnej modlitwy. Wedle uznania można zabrać na nią Biblię, różaniec czy po prostu posiedzieć w ciszy, wpatrując się w Ukrzyżowanego. Adoracja zakończy się błogosławieństwem relikwiami Krzyża Świętego.

W trakcie adoracji na Krakowskim Przedmieściu członkowie wspólnot młodzieżowych będą zapraszać do wstąpienia do kościoła choć na chwilę modlitwy. - Ewangelizację prowadzimy od kilku lat. I faktycznie część zaproszonych na ulicy przychodzi na modlitwę, inni mówią, że danego wieczoru nie mogą i widzimy ich za tydzień czy za dwa. Jest też grupa stałych osób adorujących krzyż. Część z nich to właśnie osoby z ewangelizacji ulicznej. W tym roku pomoże nam w niej młodzież i dorośli ze wspólnot: Emmanuel, DA "Sandał", Ruchu Światło-Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Shalom i Krzak - wymienia kl. Korytek.

W czasie adoracji będzie można przystąpić do sakramentu pokuty. Modlitwa potrwa od godz. 20 do 22 przy Krakowskim Przedmieściu 52/54.