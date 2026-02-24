Zegar tykający miłością

Zegar Męki Pańskiej to nabożeństwo polegające na przeżywaniu dnia w rytmie męki Chrystusa. Każdej godzinie przypisane jest konkretne wydarzenie, opisane w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Można go odprawiać w dwóch wariantach - w ciągu jednej doby przesuwać się o kolejną godzinę lub przez 24 dni rozmyślać każdego dnia nad inną godziną. W drugim przypadku jest to towarzyszenie Jezusowi przez 24 osoby, każda kolejno przez jedną godzinę, wymieniając się jak przy łożu cierpiącego. 24 osoby współtworzą żywy zegar męki Pańskiej.

Rozważania przypisane do godzin powinno się podejmować w jedności czasu z Jezusem. Jeśli jest to trudne lub wręcz niemożliwe ze względu na pracę zawodową, obowiązki rodzinne lub zdrowie, można je odprawiać o dowolnej porze, np. przed pracą, a w trakcie tej właściwej godziny w miarę możliwości kierować do Boga krótkie akty strzeliste, pełne miłości.

Zegary Męki Pańskiej w Niepokalanowie i Dziekanowie Leśnym odbędą się w ciągu jednej doby 27-28 lutego.

W Dziekanowie nabożeństwo będzie odprawiane przy krzyżu pasyjnym z relikwiami bł. Jerzego Popiełuszki, według objawień Luizy Piccarrety, włoskiej tercjarki dominikańskiej, której proces beatyfikacyjny został rozpoczęty. Przybierze ono charakter ekspiacyjny, by wynagrodzić Bogu i przywrócić z Nim jedność, która została naruszona przez liczne grzechy popełniane w naszej ojczyźnie przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Będzie to pokuta i przepraszanie Boga za wszelkie profanacje, obelgi, zniewagi, szyderstwa i grzechy.

- Teksty rozważań przeczytają lektorzy i członkowie wspólnot parafialnych. Pomogą nam też panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotują kawę, herbatę i drobny poczęstunek. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w całości, zapraszamy choćby na jedną godzinę, o dowolnej porze dnia lub nocy. W ubiegłym roku przyjechało do nas małżeństwo. Wstąpili na chwilę, ale głębokie teksty rozważań, delikatna muzyka, spokój, atmosfera wyciszenia tak się im spodobały, że pojechali do domu załatwić najpotrzebniejsze sprawy i wrócili, zostając do końca zegara - zachęca Anita Gronoszewska, współorganizatorka.

W czasie nabożeństwa będzie możliwość przyjęcia Czerwonego Szkaplerza Męki Pańskiej oraz skorzystania z sakramentu pokuty. Nakładanie szkaplerza zaplanowano o godz. 21 i potem co trzy godziny.

Także w Niepokalanowie nabożeństwo przybierze charakter ekspiacyjny za grzechy popełnione w ojczyźnie, zwłaszcza za zbrodnie wobec nienarodzonych dzieci, nieczystości, apostazje, nienawiść, podziały, kłótnie i nieprzebaczenia, pijaństwo, rozwody, niegodne przyjmowania Komunii św. i zdrady narodu. Modlitwa odbędzie się za wstawiennictwem polskich świętych i błogosławionych, patronów i niebiańskich opiekunów Polski, św. Michała Archanioła oraz dusz w czyśćcu cierpiących.

- To będzie wielki czas łaski. Pomodlimy się za naszą ojczyznę, dusze czyśćcowe i w intencjach własnych. Pan Jezus powiedział św. Faustynie: "Najwięcej Mi się podobasz, kiedy rozważasz moją bolesna mękę. Łącz swoje małe cierpienia z moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed moim majestatem. Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość" (Dz. 369). A potem Jezus dodaje: "Najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją", co określa, jak potężna jest to modlitwa, jak wiele łask można uprosić - zachęca Rafał Piech, współorganizator, dodając, że udział w zegarze to też okazja do poznania wartościowych ludzi. - Będą przerwy na posiłek czy napicie się czegoś. Warto przyjechać, wsiąść w auto lub pociąg. Jest to pielgrzymka, wielkie poświęcenie, ale też potężna modlitwa, gdzie Jezus będzie przemieniał ludzi, bo to jest czas łaski - zaznacza.

Modlitwa rozpocznie się o godz. 18 Mszą św., a zakończy 28 lutego o godz. 17 także Eucharystią. Rozważania odczytają Aleksandra Barnat, Rafał Piech, Hanna Gwizdała, Tomasz Ustowski, a oprawę muzyczną zapewnią Michał Niemiec i o. Josip Magdić SMM.

Całość będzie transmitowana na kanale http://www.youtube.com/@24gmp-pl.