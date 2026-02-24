Od złożenia kwiatów pod pomnikiem gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" na terenie parafii o. Pio na Gocławiu rozpoczęła się 73. rocznica jego zamordowania. Następnie uroczystości przeniosły się do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Przybyłych do byłego więzienia przy Rakowieckiej, gdzie stracono jednego z najważniejszych dowódców Polskiego Państwa Podziemnego, powitała Adrianna Garnik, dyrektur muzeum, która w swoim wystąpieniu podkreśliła oficerską postawę gen. Fieldorfa w ostatnich minutach życia, tuż przed powieszeniem. Zwróciła uwagę na jego godność, odwagę i wierność wartościom, których nie wyrzekł się nawet w obliczu śmierci.

Tegorocznym obchodom przyświecały słowa, które generał skierował do żony: "Czy wiesz, dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła o łaskę. Zabraniam Ci!".

- Komunistyczni zbrodniarze pozbawili życia gen. Fieldorfa w sposób, który uważali za hańbiący - przez powieszenie. Chcieli mu w ten sposób odebrać godność. Zakopując go w bezimiennym dole śmierci, zamierzali zatrzeć pamięć o bohaterze. Ta jednak przetrwała wśród najbliższych, wśród podkomendnych, wśród towarzyszy broni, wśród tych, dla których wolna Polska zawsze była najwyższą wartością - powiedział K. Polejowski, zastępca prezesa IPN.

Zwrócił uwagę, że Sowieci jako sprawcy zabicia bohatera pozostali w zasadzie bezkarni, a zdecydowana większość oprawców nigdy nie poniosła odpowiedzialności za swoje czyny, nie licząc kilku osób z symbolicznymi wyrokami.

- Gen. Fieldorf reprezentuje to wszystko, co w Polakach najlepsze: wierność Bogu i ojczyźnie, niezłomność wobec wrogów i oprawców. Nigdy nie poszedł na żadną współpracę. Dla takich jak on nie było miejsca w komunistycznej Polsce - mówił K. Polejowski, dodając, że zadaniem współczesnych jest pamiętać o generale i tysiącach mu podobnych, którzy nie złamali przysięgi, byli wierni Bogu i danemu słowu.

Modlitwę za gen. Fieldorfa, członków jego rodziny, zmarłych i żyjących, IPN, muzeum przy Rakowieckiej i tych, którzy strzegą wolności Polski, poprowadził ks. Tomasz Trzaska. - Niepodległość to wspólny mianownik tych, którzy kochają Polskę. Niepodległość to wolność od czyjegoś nieuprawionego zwierzchnictwa. To wartość, o którą trzeba walczyć w latach zniewolenia. Chrystus głosił wolność i miłość. Za to stał się ofiarą spiskowców i zawisł na krzyżu. Wielu bohaterów tak skończyło - mówił.

Uroczystości zwieńczyły apel pamięci i złożenie kwiatów przy Ścianie Śmierci, po których w muzeum ks. Trzaska odprawił Mszę św.