Polski oficer kontra rosyjski agent

Na ekrany kin wchodzi film Łukasza Polkowski o pojedynku o honor i życie w obozie dla polskich jeńców wojennych.

 
W Kozielsku warunki polskich jeńców były znośne. Widać to też na filmie. Jest w nim scena, kiedy polski oficer uczy syna komendanta obozu gry na fortepianie. Kiedy dziecko prezentuje swoje umiejętności ojcu, odgrywa Mazurka Dąbrowskiego. Jarosław Sosiński

Głównym bohaterem filmu „Pojedynek” jest Karol Grabowski, wybitny pianista, zwycięzca Konkursu Chopinowskiego, młody mąż i ojciec, który po agresji Rosji na Polskę w 1939 roku trafia do obozu NKWD. Nie podaje prawdziwych danych, ale zostaje rozszyfrowany przez Rosjan i są mu składane intratne propozycje zawodowe w zamian za działalność artystyczną na rzecz Związku Radzieckiego. Ta postać jest wzorowana na dwóch Polakach: Zbigniewie Grzybowskim, muzyku, który kończył w stopniu podporucznika Szkołę Podchorążych w Zegrzu, oraz Stanisławie Swianiewiczu, ekonomiście, prawniku i pisarzu, który był cenny dla Rosjan, bo napisał pracę o sukcesie niemieckiej gospodarki.

- Mój bohater to postać literacka. Nie jest taka „pomnikowa”. To człowiek z krwi i kości, który chce przetrwać dla siebie i dla swojej rodziny. Zakłada maskę. To, na co go stać, jest w scenie próby gwałtu na Lewandowskiej. Nie od razu jej pomaga. Ma dłuższy moment zastanowienia - mówił na pokazie prasowym w Warszawie Jakub Gierszał, główny bohater filmu, który przedstawia ułamek zbrodni katyńskiej.

- To próba zmierzenia się z przeszłością, wyborami bohatera i naszymi, ale też zastanowienia się, kim my byśmy byli w tak ekstremalnych sytuacjach. (...) Historia się powtarza. Mądrze jest spojrzeć chwilę wstecz, by uniknąć błędów w przyszłości. Może ten świat będzie wtedy lepszy - mówi po pokazie reż. Łukasz Polkowski.

Pierwsze rozmowy o filmie odbyły się ponad 5 lat temu.
- Scenariusz był zmieniany od momentu jego powstania. W międzyczasie wybuchła wojna na Ukrainie i nagle problemy bohaterów filmu stały się bardziej współczesne. Wątek główny stał się bardziej osobisty. Wojna natchnęła nas do tego, by zadać sobie pytania, jak się w tej nowej sytuacji zachować - dodał Piotr Sobociński, odpowiedzialny za zdjęcia.

Polski oficer kontra rosyjski agent   Julia Pietrucha gra rolę Janiny Lewandowskiej, lotniczki. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Film jest powrotem kinowym Julii Pietruchy.
- Świadomie podjęłam decyzję o odejściu z aktorstwa, ale zaintrygował mnie scenariusz filmu. Starałam się dowiedzieć więcej o Janinie Lewandowskiej. Była silną osobowością. Skończyła szkołę muzyczną. W obozie łagodziła napięcia, spajała więźniów. Nazywano ją „Matką Boską Kozielską”. To ona w filmie wyszła z inicjatywą śpiewania „Cichej nocy” przy choince. To ona zaczęła śpiewać w obozie „Miłość ci wszystko wybaczy”. Nie odgrywam roli lotniczki 1 do 1, ale w muzyce też uwielbiam improwizację - mówiła Julia Pietrucha, która w filmie razem z Mrozem wykonuje piosenkę „Anioły”.
- Za tekst i muzykę odpowiada Łukasz Mróz i Leon Krześniak. Tekst jest zainspirowany historią małżeńską, ale też „Cicha nocą”. Śpiewam w dwugłosie - dodała J. Pietrucha.

Nowy dramat Łukasza Polkowskiego to opowieść o indoktrynacji, manipulacji i moralnych wyborach w starciu z totalitarnym systemem, które w filmie są prowadzone przez sowieckiego agenta Wasilija Zarubina, odgrywanego przez Aidana Gillena.
- Mało kto wie, że celem działań NKWD wobec polskich oficerów nie było początkowo fizyczne unicestwienie, lecz próba zwerbowania i podporządkowania sobie przyszłych elit kraju - wskazuje reżyser.

W filmie występują m.in. Bogusław Linda, Tomasz Kot, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusza Kościukiewicz, Antoni Pawlicki i Paul Freeman.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

publikacja 25.02.2026 13:33

