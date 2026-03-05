"Nostra aetate" o muzułmanach

Najbliższe spotkanie z cyklu „Biblia – dialog – ekumenia”, które odbędzie się 9 marca o godz. 19 w salce przy Kościele Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście, będzie dotyczyć islamu – trzeciej z wymienionych w deklaracji Nostra aetate religii – oraz nauczania Kościoła katolickiego na temat religii muzułmańskiej i dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.

Gościem spotkania będzie Katarzyna Kucharska Louaar, studentka kulturoznawstwa, wieloletnia koordynatorka do spraw kultury w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, ambasadorka projektów Rady Liderów Muzułmańskich i Żydowskich, Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego im. Króla Abdullaha bin Abdulaziza. Towarzyszyć jej będzie wolontariusz z Turcji z Instytutu Dialogu Dunaj, który opowie o muzułmańskich zwyczajach Turków.

Temat dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego i islamu w dokumentach Kościoła przedstawi dr Mariusz Maciak, absolwent teologii KUL i religiologii UKSW, członek Komisji ds. dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w archidiecezji warszawskiej oraz Zarządu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, współorganizator pielgrzymek „Śladami cadyków”, międzyreligijnych spotkań „Namioty Abrahama” oraz modlitewnych spotkań chrześcijan i muzułmanów z okazji Zwiastowania NMP.