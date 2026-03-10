To przede wszystkim czas spotkania z muzyką inspirowaną tajemnicą męki Pańskiej, która pomoże przeżyć Wielki Post, wpatrując się i wsłuchując w Jezusa. To także okazja, by w mistrzowskim wykonaniu usłyszeć zarówno najpiękniejsze rodzime pieśni wielkopostne, jak i podobne utwory z całego świata .

– Okres Wielkiego Postu to dla wielu osób moment szczególnej refleksji, dlatego jako bielański samorząd dbamy o ofertę kulturalną, która by odpowiadała na duchowe potrzeby naszej społeczności. Szerokie zainteresowanie poprzednimi edycjami Festiwalu Muzyki Pasyjnej dowodzą, że to słuszny kierunek. Choć prezentowane utwory wyrastają z konkretnej tradycji, ich emocjonalny przekaz – opowieść o cierpieniu, nadziei i ludzkim losie – jest uniwersalny. Chcemy, aby nasz festiwal był taką przestrzenią wspólnego doświadczania kultury, która wykracza dalece poza ramy religijne – zaprasza Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.



Festiwal zainauguruje 14 marca o godz. 19 koncert "Passio Domini" w wykonaniu Izabeli Kopeć oraz Warsaw String Ensemble w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. Dzień później o godz. 12 w Lesie Bielańskim Chór Lutosinger Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego, Bielański Chór Żeński "Eufonia", Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów, Chór Męski im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa“ wykonają "Ubi caritas – gdzie miłość wzajemna i dobroć".

21 marca o godz. 19 w parafii św. Zygmunta przy pl. Konfederacji 55 podczas koncertu "Ogrodzie Oliwny” wystąpi Maciej Miecznikowski; na niedzielę 22 marca zaplanowano aż dwa koncerty: "Zawitaj Ukrzyżowany" Basi Pospieszalskiej i Joachima Mencla o godz. 12 w Lesie Bielańskim i "Miłość wymaga ofiary" Haliny Frąckowiak o godz. 19 w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ul. Przy Agorze 9.

Z kolei 28 marca o godz. 19 wystąpi Maria Holka i zaśpiewa m.in. pieśń "Jezusa Judasz przedał" w parafii Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego.

Zwieńczeniem festiwalu będzie monumentalne Requiem d-moll op. 48 Gabriela Fauré, które wybrzmi 29 marca w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w wykonaniu chóru, solistów i orkiestry.

Na wszystkie koncerty, które organizują Bielański Ośrodek Kultury i Urząd Dzielnicy Bielany, wstęp jest wolny.