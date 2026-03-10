Basia Pospieszalska, Halina Frąckowiak, Maciej Miecznikowski, Maria Holka, Warsaw String Ensemble czy Chór Męski im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa". III Bielański Festiwal Muzyki Pasyjnej rozpocznie się 14 marca.
To przede wszystkim czas spotkania z muzyką inspirowaną tajemnicą męki Pańskiej, która pomoże przeżyć Wielki Post, wpatrując się i wsłuchując w Jezusa. To także okazja, by w mistrzowskim wykonaniu usłyszeć zarówno najpiękniejsze rodzime pieśni wielkopostne, jak i podobne utwory z całego świata .
– Okres Wielkiego Postu to dla wielu osób moment szczególnej refleksji, dlatego jako bielański samorząd dbamy o ofertę kulturalną, która by odpowiadała na duchowe potrzeby naszej społeczności. Szerokie zainteresowanie poprzednimi edycjami Festiwalu Muzyki Pasyjnej dowodzą, że to słuszny kierunek. Choć prezentowane utwory wyrastają z konkretnej tradycji, ich emocjonalny przekaz – opowieść o cierpieniu, nadziei i ludzkim losie – jest uniwersalny. Chcemy, aby nasz festiwal był taką przestrzenią wspólnego doświadczania kultury, która wykracza dalece poza ramy religijne – zaprasza Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.
Festiwal zainauguruje 14 marca o godz. 19 koncert "Passio Domini" w wykonaniu Izabeli Kopeć oraz Warsaw String Ensemble w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. Dzień później o godz. 12 w Lesie Bielańskim Chór Lutosinger Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego, Bielański Chór Żeński "Eufonia", Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów, Chór Męski im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa“ wykonają "Ubi caritas – gdzie miłość wzajemna i dobroć".
21 marca o godz. 19 w parafii św. Zygmunta przy pl. Konfederacji 55 podczas koncertu "Ogrodzie Oliwny” wystąpi Maciej Miecznikowski; na niedzielę 22 marca zaplanowano aż dwa koncerty: "Zawitaj Ukrzyżowany" Basi Pospieszalskiej i Joachima Mencla o godz. 12 w Lesie Bielańskim i "Miłość wymaga ofiary" Haliny Frąckowiak o godz. 19 w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ul. Przy Agorze 9.
Z kolei 28 marca o godz. 19 wystąpi Maria Holka i zaśpiewa m.in. pieśń "Jezusa Judasz przedał" w parafii Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego.
Zwieńczeniem festiwalu będzie monumentalne Requiem d-moll op. 48 Gabriela Fauré, które wybrzmi 29 marca w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w wykonaniu chóru, solistów i orkiestry.
Na wszystkie koncerty, które organizują Bielański Ośrodek Kultury i Urząd Dzielnicy Bielany, wstęp jest wolny.