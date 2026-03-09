Patrzenie oczami Jezusa

Kardynał Anders Arborelius jest pierwszym kardynałem Szwecji, jednym z nielicznych duchownych, którzy współcześnie przeszli na katolicyzm, i szóstym kardynałem karmelitą bosym w historii. W latach 2005 -2015 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Skandynawii.

Wyrastał w rodzinie luterańskiej. Nawrócił się na katolicyzm w wieku 20 lat. Zainspirowany lekturą "Dzienniczka" św. Teresy z Lisieux, w 1971 r., wstąpił do karmelitów bosych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Sztokholmu w 1998 roku, a papież Franciszek włączył Kolegium Kardynalskiego w 2017 roku. Znany jest ze swego zaangażowania na rzecz ekumenizmu i migrantów.

Kard. Arborelius głosi nauki o kontemplacji w Sanktuarium Jezusa Nazarejskiego na Solcu (od 9 do 11 marca) w ramach sympozjum Instytutu Duchowości Carmelitanum „Co to znaczy być kontemplatykiem? Czy każda kontemplacja prowadzi do Boga?”. Każdy jej dzień rozpoczyna się Eucharystią o 16.30, po której są konferencje, ostatnią głosi kard. Arberelius.

Pierwszego dnia spotkania biskup Sztokholmu podczas Mszy św. mówił, że mocą chrztu świętego człowiek jest świątynią Ducha Świętego i Bóg człowieka zawsze kontempluje.

- Jesteśmy świątynią Trójjedynego Boga. Otrzymaliśmy nieskończoną godność i przepiękne powołanie, których możemy się na nowo uczyć. Jezus patrzy na nas miłującym wzrokiem. Starajmy to sobie uświadomić i próbujmy Mu odpowiedzieć całym sercem i całą mocą. Św. Jan od Krzyża przypomina nam, że źródło żywej wody przemienia nas i uczy żyć wiarą, nadzieją i miłością, które doprowadzają nas do trwałej więzi życiowej z Bogiem i kochania siebie wzajemnie - mówił kard. A. Arborelius, zachęcając, by patrzeć na innych, szczególnie na tych, z którymi człowiek ma trudności, jako na świątynię Ducha Świętego.

- Bóg chce w każdym z nas zobaczyć odbicie Swojego Syna. Życie kontemplacyjne oznacza także to, że Bóg pomaga nam zobaczyć ślady Swojego Oblicza w twarzach innych. Kontemplacja polega na tym, że Bóg patrzy na nas i w nas chce zobaczyć Swoje Oblicze. Po to nas stworzył, byśmy byli świadkami Jego życia i prawdy - nauczał.

Kilkukrotnie akcentował, że życie ludzkie może się zmienić, jeśli pamiętamy, że Bóg patrzy na nas z miłością. - Jeśli widzimy Jego spojrzenie miłości, to ono stopniowo zmienia nasze serce, co też jest darem modlitwy kontemplacyjnej. Ona jest również wskazówką na życie codzienne. Jest też patrzeniem na siebie nawzajem oczami Jezusa - precyzował.

Zauważył, że ludzie często zapominają o tym, co ważne, a pamiętają o tym, co nieważne. - Bóg pragnie oczyścić naszą pamięć. O tym wiele może powiedzieć św. Jan od Krzyża - podpowiadał.

Kazanie wygłoszone zostało w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

W sympozjum udział biorą także: o. Waldemar Linke CP, o. Janusz Pyda OP, o. Krzysztof Jarosz OCD, o. Sergiusz Niziński OCD, o. Leon Nieścior OMI i ks. Maciej Zachara MIC.

Wykłady odbywają się w auli Instytutu Carmelitanum w Warszawie (ul. Solec 61), na tyłach sanktuarium. Wstęp wolny. Nagrania konferencji zostaną umieszczone w mediach społecznościowych Carmelitanym.

Szczegółowy program wydarzenia

9 marca - Czym jest kontemplacja?

16.30 - Msza św. w Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego

17.30 - Co Biblia mówi o kontemplacji?, o. Waldemar Linke CP

18.10 - Kontemplacja w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, o. Janusz Pyda OP

18.50 - przerwa

19.10 - Kontemplacja według Mistrzów Karmelu. Obecność Boga jako fundament kontemplacji, kard. Anders Arborelius OCD.

10 marca - Czym kontemplacja nie jest?

16.30 - Msza św. w Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego

17.30 - Kontemplacja a fenomeny mistyczne, o. Krzysztof Jarosz OCD

18.10 - Bezdroża kontemplacji, o. Sergiusz Niziński OCD

18.50 - przerwa

19.10 - Mistrzowie Karmelu. Fałszywa kontemplacja. Co się dzieje, jeśli Duch Święty nie jest przewodnikiem?, kard. Anders Arborelius OCD

11 marca - Rola kontemplacji w naszym życiu wiarą

16.30 - Msza św. w Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego

17.30 - Życie kontemplacyjne ku nawróceniu według Ryszarda z Hampole (+1349), o. Leon Nieścior OMI,

18.10 - Liturgia jako szkoła kontemplacji, ks. Maciej Zachara MIC

18.50 - przerwa

19.10 - Mistrzowie Karmelu. Czy kontemplacja jest celem samym w sobie? Kościół jako środowisko kontemplacji, kard. Anders Arborelius OCD.