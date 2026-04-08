Mama każdego

Dokument, który trafi do kin 17 kwietnia, pokazuje, że Maryja nie tylko sobie Jana Pawła II wybrała, ale i go do siebie upodobniała. To opowieść o duchowej relacji będącej źródłem odwagi i misji Karola Wojtyły od jego najmłodszych lat po ostatnie dni. To także przypomnienie o praktykach, które życzyła sobie Maryja: codziennym Różańcu czy pierwszych sobotach miesiąca.

- Wszyscy wiemy o tym, że Ojciec Święty miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. To Jej zawierzył swój pontyfikat wezwaniem Totus Tuus. Ze zdumieniem jednak odkryliśmy fakt, że nikt do tej pory nie zrobił filmu, który ukazuje mistyczną relację św. Jana Pawła II z Maryją. Właśnie dlatego „Maryja. Matka Papieża” odsłania kulisy tej unikalnej więzi, która w czasie zagrożenia ze strony Rosji doprowadziła Karola Wojtyłę do świętości. Żyjemy dzisiaj w cieniu zagrożenia ze strony Rosji. Chcemy tym filmem przypomnieć, gdzie jest ratunek dla nas i dla świata. Chcemy przypomnieć o tym, że relacja z Maryją jest dostępna dla każdego z nas, że jest realnym ratunkiem. Każdy nasz film napawa nas radością, a o tym konkretnym z radością możemy powiedzieć, że takiego filmu w polskich kinach jeszcze nie było! - tłumaczy reż. Jan Sobierajski, który już wcześniej nakręcił poświęcony papieżowi Polakowi film „21.37”.

Produkcja przypomina o głęboko zakorzenionej w Polsce maryjności, o jubileuszu 70-lecia Ślubów Jasnogórskich oraz o prawdzie, że z woli Boga Maryja jest Matką każdego człowieka.

- Film otwiera na perspektywę możliwości osobistego spotkania z Maryją. Dobitnym świadectwem tego, że to doskonały pomysł na życie, jest świadectwo życia Karola Wojtyły. Udowadniamy, że z woli samego Boga Najświętsza Maryja Panna jest Matką dla każdego człowieka i zarazem najlepszym drogowskazem do nieba. Każdy z nas mierzy się z różnymi wyzwaniami w życiu i potrzebuje wsparcia w realizacji swojego powołania. Polska maryjność jest głęboko zakorzeniona w kulturze i historii, a naszym religijnym „znakiem szczególnym” jest właśnie kult Matki Bożej jako Królowej Polski. W tym roku obchodzimy 70-lecie Ślubów Jasnogórskich. To doskonała okazja, żeby każdy z nas uświadomił sobie, jak potężną wstawienniczką jest Maryja, i przekonał się, że osobista relacja z Nią prowadzi do świętości - dodaje Andrzej Kocuba, operator kamery.

W filmie, w którym archiwalia zostały ożywione nowoczesną technologią oraz obraz zarejestrowany z użyciem kinowych obiektywów, wypowiadają się eksperci, historycy, rektorzy sanktuariów maryjnych oraz osoby z najbliższego otoczenia papieża, m.in. o. Michał Legan, ks. Paweł Ptasznik, ks. Tomasz Podlewski czy ks. Mateusz Szerszeń CSMA.

Zdjęcia powstały tam, gdzie swoje kroki kierował papież, czyli w: Fatimie, Watykanie, Rzymie, Mentorelli, Gietrzwałdzie, Warszawie, Częstochowie, Wadowicach i Ossowie.

Dystrybutor, Rafael Film, ufundował dla Czytelników „Gościa Niedzielnego” podwójne wejściówki na seans 12 kwietnia o 18.30 w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Otrzymają je nadawcy 5., 10. i 15. e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Matka papieża”.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w „Gościu Niedzielnym", dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.