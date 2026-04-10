13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Obchody rocznicowe w stolicy rozpocznie Msza św. w katedrze polowej Wojska Polskiego 11 kwietnia o godz. 9.00 pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza. Po niej w Ordynariacie Polowym rozpocznie się konferencja naukowa „Las lasem zostanie – kapelani katyńscy: pamięć i przyszłość”. W jej programie zaplanowano dwie sesje z udziałem historyków, teologów i badaczy, którzy podejmą m.in. temat procesów beatyfikacyjnych męczenników XIX i XX wieku, losów duchownych w sowieckiej niewoli oraz funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego.

Ofiary zbrodni uczci też Muzeum Katyńskie na Cytadeli. 12 kwietnia o godz. 10.00 rozpocznie się Msza Święta polowa, a o godz. 11.00 – uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, połączone z apelem pamięci, oficjalnymi przemówieniami oraz ceremonią składania wieńców w Epitafium Katyńskim. Po części oficjalnej zaplanowano wernisaż wystawy czasowej „Figura totemiczna nr 107 Jana Lebensteina. Wystawa jednego obrazu”.

Z 86. rocznicą Zbrodni Katyńskiej związana jest również kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Pamiętam. Katyń 1940”, której symbolem jest Guzik Katyński, przypinka jako replika guzika z munduru wojskowego, nawiązującą do wiersza Zbigniewa Herberta „Guziki”. Będzie ją można otrzymać na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie, w Kordegardzie – galerii NCK przy Krakowskim Przedmieściu, w oddziałach i delegaturach IPN w całym kraju, a także w Instytucie Pileckiego w Warszawie i jego oddziałach, również za granicą.

W niedzielę 12 kwietnia ulicami stolicy przejdzie XIX Katyński Marsz Cieni. O godz. 15.00 spod siedziby Muzeum Narodowego wyruszy ok. 350 rekonstruktorów. Marsz poprzedzi Msza św. o godz. 12.00 w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Trasa XIX Katyńskiego Marszu Cieni:

godz. 15.00 – Muzeum Narodowe – start marszu,

godz. 15.20 – Kościół Świętego Krzyża – czytanie obozowych listów do rodzin,

godz. 15.40 – Plac Zamkowy – odczytywanie listy zabitych polskich oficerów,

godz. 16.10 – Plac Krasińskich – wspomnienie zamordowanych duchownych,

godz. 16.30 – Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

W poniedziałek 13 kwietnia o godz. 12.00 w Kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach odbędzie się uroczysta ceremonia pogrzebowa doczesnych szczątków ofiary Zbrodni Katyńskiej, której przewodniczyć będzie arcybiskup A. Galbas. Wydarzenie, z udziałem kierownictwa IPN, będzie miało charakter państwowy.