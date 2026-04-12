Inspiruj się dobrem

Zadania te realizuje jałmużnik biskupi ks. Marcin Szczerbiński. Do jego głównych zadań należy udzielanie doraźnego wsparcia - zarówno materialnego, jak i duchowego - osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ważnym elementem posługi jałmużnika są również spotkania z osobami potrzebującymi wsparcia duchowego i rozmowy, ponieważ często za trudną sytuacją materialną kryją się głębokie zranienia.

- Jałmużnik w imieniu biskupa świadczy pomoc materialną i duchową tym, którzy się zgłaszają do samego biskupa czy też do mnie bezpośrednio. Na co dzień prowadzę Dom Samotnej Matki dla kobiet bezdomnych w Chyliczkach. Mają one możliwość wychowania tu w pierwszych miesiącach, czasem latach swoich dzieci. Inicjuję grupy pomocowe, np. grupę wolontariuszy w seminarium duchowym, z którymi chodzimy pomagać osobom w okolicy. Powstała też Akademia Dobra przy Akademii Katolickiej. To wolontariat i miłosierdzie niesione przez studentów i profesorów. To wydatna pomoc szczególnie w okresie zbierania jałmużny wielkopostnej. W tym roku celem było wspomożenie rodzin opiekujących się sierotami lub opuszczonymi dziećmi. Czasami są to po prostu dziadek lub babcia. U dominikanów organizuję Zaduszki Artystyczne, z których dochód ma cel charytatywny - tłumaczy ks. Szczerbiński.

Zadaniem jałmużnika jest tez koordynacja wszystkich działań charytatywnych. - Pracuję w referacie charytatywnym. Pragnę, by dobro, które już jest, wciąż się rozwijało. Zależy mi, by w naszych parafiach powstawały grupy charytatywne, by pomoc była świadczona systematycznie. Dlatego powstała strona: jakdobrzepomagac.pl - mówi jałmużnik, zachęcając, by zajrzały na nią i osoby chętne do pomocy i jej potrzebujące.

W tym roku Tydzień Miłosierdzia jest obchodzony po raz 82. Towarzyszy mu hasło "Uczniowie-misjonarze miłosierdzia", nawiązujące do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 1937 r. przez Caritas Polska, by budzić wrażliwość na potrzeby chorych, samotnych, ubogich i wykluczonych.