W Centrum Myśli Jana Pawła II zainaugurowano ogólnopolską kampanię "Piękno tej ziemi", która łączy ekologię z dziedzictwem duchowym papieża Polaka. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Polska z Natury, eksperci, kapelan naczelny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz dyrekcja Centrum Myśli Jana Pawła II. Głównym założeniem projektu jest przejście od teoretycznych rozważań o ochronie przyrody do praktycznych działań realizowanych wspólnie z lokalnymi społecznościami, na początek w dziesięciu wybranych miejscach w Polsce.

Prezes Fundacji Polska z Natury Krzysztof Perycz-Szczepański o projekcie "Piękno tej ziemi"

Gość Warszawski

Organizatorzy podkreślili, że inspiracją dla kampanii są słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Zamościu, nawołujące do zachowania piękna przyrody dla przyszłych pokoleń. Podczas inauguracji projektu przywołano wspomnienia o papieżu jako miłośniku wędrówek i kajakarstwa, dla którego natura była miejscem spotkania z Bogiem. Kampania ma na celu odświeżenie tego nauczania i pokazanie, że troska o środowisko jest naturalnym elementem tożsamości chrześcijańskiej oraz wyrazem odpowiedzialności za wspólne dobro.

Anna Olesiak, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II o projekcie "Piękno tej ziemi"

Gość Warszawski

- Odkrywanie siebie, porządkowanie swojego świata wartości, odnajdywanie celów życiowych, jest możliwe tak naprawdę tylko wtedy, kiedy odnajdujemy w swoim życiu ciszę i przebywamy w swoim naturalnym środowisku. I ten kontakt z przyrodą, z tym środowiskiem, jest rzeczywiście konstruktywny, żeby ten proces wewnętrzny mógł się odbyć. Pokazywał to zresztą Karol Wojtyła, który jak chciał ze swoimi studentami czy z przyjaciółmi porozmawiać o czymś naprawdę ważnym, to zabierał ich na piesze pielgrzymki, na kajaki i w góry. Więc on jest tutaj dla nas też tą inspiracją ogromną. I myśląc o człowieku w świecie współczesnym, po powyższym nie możemy zapomnieć o tej perspektywie właśnie stosunku do przyrody, przede wszystkim w kontekście odpowiedzialności za nią - mówiła Anna Olesiak, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II.

Piękno tej ziemi. Karol Grabiec, kierownik kampanii z ramienia Fundacji Polska z Natury

Gość Warszawski

- Papież w swoich pielgrzymkach po ukochanej ojczyźnie przywoływał lokalną historię i związane z nią krajobrazy. Od Podhala wraz z Beskidem, po Kaszuby, Kurpie czy Mazury jasno odnosił się do tradycji lokalnych miejsc. Podczas pielgrzymek papież odwoływał się do historii danej ziemi, jej brzemienia, ale i siły lokalnych obyczajów, znaczenia społecznych więzi i kontekstów natury, która determinowała życie oraz związane z nim lokalne obrzędy. Dlatego idąc tropem Jana Pawła II chcemy przypomnieć sobie to, w jaki sposób współtworzyć znaczenie tych miejsc i ich dziedzictwo, które także dziś kształtuje naszą wspólną tożsamość, kulturę i odniesienie do natury - dodał Karol Grabiec, kierownik kampanii z ramienia Fundacji Polska z Natury.

W ramach działań terenowych, które potrwają od maja do września, planowane są konkretne inicjatywy w parafiach i małych miejscowościach, takie jak odnawianie kapliczek, tworzenie ogrodów papieskich, sadzenie roślin miododajnych czy modernizacja papieskich szlaków. Ważnym elementem projektu będzie także publikacja kompendium wiedzy o ekologicznym nauczaniu Jana Pawła II przygotowywana przez CMJPII, zatytułowana "Piękno tej ziemi. Jan Paweł II i ewangelia stworzenia". Znajdą się w niej teksty autorstwa papieża wraz z ich analizą i komentarzem naukowym, a jej celem jest zapoznanie odbiorców z istotą papieskiego rozumienia troski o stworzenie w kontekście współczesnych debat środowiskowych. Publikacja ta ma wejść do bezpłatnej, szerokiej dystrybucji w parafiach i diecezjach w połowie 2026 roku.

Istotnym elementem kampanii ma być również seria podcastów i reportaży dokumentujących zmiany wprowadzane w lokalnych ekosystemach. Całość ma przekonać, że drobne, oddolne gesty mogą realnie poprawiać stan otaczającej nas przyrody.

Dr Bartosz Wieczorek, kierownik Instytutu Badań Naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II, wskazał na istotny zwrot ku solidarności ze stworzeniem w nauczaniu ostatnich papieży. Zaznaczył, że Jan Paweł II rozwinął intuicje swoich poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI, którzy jako pierwsi dostrzegli ścisły związek między kryzysem duchowym i społecznym a narastającymi problemami środowiska naturalnego. Podkreślił, że polski papież kładł duży nacisk na moralny obowiązek wspólnotowej odpowiedzialności za zasoby Ziemi. Przywołał przy tym słowa Jana Pawła II, który krytykował postawę człowieka jako bezwzględnego eksploatatora, przypominając, że Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan oraz stróż.

Inicjatorem kampanii społecznej jest Fundacja Polska z Natury, która współpracuje z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kampania została objęta patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski, a jej partnerami medialnymi są TVP 1, KAI, "Gość Niedzielny", "Niedziela" oraz Opoka.

W spotkaniu inaugurującym ogólnopolską kampanię społeczną uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Polska z Natury: prezes Krzysztof Perycz-Szczepański, kierownik kampanii Karol Grabiec wraz z radą doradczą fundacji: prof. Maciejem Nowickim oraz prof. Michałem Łuczewskim. Centrum Myśli Jana Pawła II reprezentowała Anna Olesiak i Michał Senk, a także dyrektor Instytutu Badań Naukowych w CMJPII dr Bartosz Wieczorek. Ze strony Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w wydarzeniu brał udział ksiądz hm. Radosław Czerwiński, pełniący funkcję kapelana naczelnego ZHR. Wydarzenie prowadziła Joanna Korzeniewska, rzeczniczka prasowa Centrum Myśli Jana Pawła II.