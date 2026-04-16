Imieniny ks. Jerzego

Parafia i Muzeum ks. Jerzego zachęcają, by już od rana przynosić kwiaty do grobu kapłana i modlić się.

O godz. 18 odbędzie się uroczysta Msza Święta, po której o godz. 19 Marcin Styczeń wystąpi z imieninowym koncertem „Był gotowy na wszystko” w Domu Amicus, obok kościoła.

Jednocześnie Kuria Archidiecezji Warszawskiej przypomina, w związku z pojawiającą się praktyką nawiedzania miejsca rzekomego przetrzymywania męczennika w Kazuniu, że właściwym miejscem kultu błogosławionego na terenie archidiecezji jest Kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

„Dekretem podpisanym w dniu 19 października 2010 r. nr 4467/A/2010, przez ówczesnego Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Księdza Kazimierza Kardynała Nycza, Kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie erygowano jako sanktuarium diecezjalne Błogosławionego Księdza Jerzego (zgodnie z kan. 1230 KPK). Pielgrzymujący do grobu Błogosławionego Księdza Jerzego mogą uzyskać w tym miejscu szczególne łaski przez wstawiennictwo kapłana – męczennika, z którymi także związane jest uzyskanie odpustów (w dniach: 23 kwietnia, 6 czerwca i 19 października)” – przypomina komunikat z 15 kwietnia podpisany przez ks. dr Bartłomieja Pergoła, dyrektora Wydziału Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

W informacji dodano, że pozostałe miejsca na terenie archidiecezji powiązane z życiem lub męczeństwem ks. Popiełuszki (faktyczne lub domniemane), nie są rozpoznane przez Kościół jako miejsca święte.