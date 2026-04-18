- Św. Rita bierze za rękę każdego, kto się powierza jej opiece - przekonuje ks. Sławomir Sznurkowski SSP.

 
Książka ks. Sznurkowskiego to zaproszenie na niezwykłą, duchową pielgrzymkę do Cascii! To właśnie tam na przełomie XIV i XV wieku żyła święta Rita, znana dziś ze skutecznego pośrednictwa w wypraszaniu łask u Boga.  Tomasz Gołąb /Foto Gość

Okazją do refleksji nad fenomenem świętej od spraw beznadziejnych było spotkanie promocyjne poświęcone książce „Idź do św. Rity. Pielgrzymka duchowa w sześciu etapach” autorstwa ks. Sławomira Sznurkowskiego SSP, wydanej przez Edycję Świętego Pawła. Autor przybliżył misję paulistów oraz historię powstania publikacji, będącej owocem podróży do włoskiej Cascii. Duchowny podkreślił, że św. Rita jest postacią uniwersalną, której orędownictwo nie zna granic i jest bliskie sercu każdego człowieka, niezależnie od jego kondycji duchowej.

- Na cierpienie, które mamy w swoim życiu, możemy odpowiedzieć albo godząc się na nie i przyjmując je, albo odrzucając. Św. Rita przyjęła to cierpienie, zgodziła się na to cierpienie i Chrystus dał jej łaskę, że ona jest teraz taką duchową matką, która rodzi duchowych synów dzięki tej łasce cierpienia. Dlaczego ona jest tak bardzo skuteczna? Mówimy o niej, że to jest święta w sprawach beznadziejnych. Ona dała Chrystusowi wszystko i dlatego od Chrystusa może wyprosić łaski, które z punktu widzenia ludzkiego wydają się niemożliwe - podkreślał duchowny.

Książka ks. Sznurkowskiego została pomyślana jako sześcioetapowa pielgrzymka duchowa. Etapy te - poznawanie, zaprzyjaźnienie się, naśladowanie, modlitwa, poznanie wspólnoty oraz świadectwo - mają na celu przeprowadzenie czytelnika przez proces wewnętrznej przemiany. Publikacja zachęca do „pielgrzymki serca”, zwłaszcza osoby, które nie mogą osobiście nawiedzić sanktuarium, pozwalając im na modlitwę w jedności z pielgrzymami przybywającymi do Włoch.

DODANE 18.04.2026 AKTUALIZACJA 19.04.2026

​Z rozmowy z s. Marią Rosą Bernardinis OSA, przeoryszą klasztoru św. Rity w Cascii, dowiemy się, jak żyją zakonnice z klasztoru św. Rity, a także poznamy świadectwa uzyskania za jej przyczyną pomocy w sprawach trudnych, a nawet beznadziejnych.  

Książka stanowi wywiad z s. Marią Rosą Bernardinis OSA, przeoryszą klasztoru w Cascii. Dzięki jej relacji uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie zakonne za klauzurą oraz poznać liczne świadectwa osób, które otrzymały pomoc w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Ks. Sławomir Sznurkowski zwraca uwagę, że św. Rita przyciąga nie tylko katolików, ale i wyznawców innych religii, w tym muzułmanów.

- Święta Rita przyprowadza ludzi do Chrystusa z różnych zakątków, wierzących, niewierzących, muzułmanów, ludzi obojętnych, bo dla niej najważniejszym szczęściem jest, było na ziemi, żeby ludzie poznali i pokochali Chrystusa - podkreślał ks. Sznurkowski.

Podczas dyskusji wiele miejsca poświęcono teologii cierpienia i akceptacji woli Bożej. Przywołano trudne doświadczenia z życia św. Rity - stratę męża oraz śmierć synów - interpretując je w kontekście heroicznej troski o ich zbawienie wieczne. Ksiądz Sznurkowski zaznaczył, że cierpienie w ujęciu św. Rity nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem zbliżenia do Chrystusa ukrzyżowanego. W książce zamieszczono także modlitwy odmawiane za wstawiennictwem świętej Rity.

Tomasz Gołąb

publikacja 18.04.2026 21:41

