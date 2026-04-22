Ks. Włodzimierz Jabłonowski odszedł do domu Ojca

Msza Święta żałobna będzie sprawowana w kaplicy Domu Księży Emerytów (ul. Geislera 18) 27 kwietnia o godz. 8.00.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele w Otwocku w poniedziałek 27 kwietnia o godz. 11.00. Po niej ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu w Otwocku. Przed Eucharystią, o godz. 10:00 w intencji ks. Włodzimierza będzie odmawiany Różaniec.

Ksiądz Włodzimierz Jabłonowski urodził się 13 grudnia 1937 roku w Jabłonowie-Kątach. Pochodził z parafii św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 25 czerwca 1961 roku. Jako wikariusz pracował w parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu (1961-1963), a następnie został kapelanem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Aninie (1963-1967), studiując jednocześnie muzykę sakralną w Instytucie Muzyki Sakralnej im. św. Piusa X w Aninie. W 1967 powrócił do pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie (1967-1972). W czerwcu 1972 roku powierzono mu troskę o nowo powstającą parafię Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Posługę wobec tej wspólnoty pełnił przez 40 lat. Z początkiem lipca 2012 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego, zamieszkał w Domu Księży Emerytów, nadal pozostając w kontakcie z parafią.

W strukturach Archidiecezji Warszawskiej był wicedziekanem (1984-1985), a potem dziekanem (1985-1987) dekanatu karczewskiego. Następnie powierzono mu funkcję wicedziekana dekanatu otwockiego (1987-1992), zaś podczas kolejnych zmian administracyjnych, już po powstaniu diecezji warszawsko-praskiej, został dziekanem dekanatu Otwock-Kresy (1992-2009). Pełnił także funkcję przewodniczącego diecezjalnej komisji organistowskiej (1992-2001).

Kard. Stefan Wyszyński odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 29 listopada 1980 roku, zaś bp Kazimierz Romaniuk powołał go w poczet pierwszych członków Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej 24 grudnia 1992 roku.