Inicjatywę w ramach 18. Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego podjęło 23 kwietnia, w Światowy Dzień Książki, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".

- Zapraszamy na spotkanie ze słowem Bożym, z księgą życia, by się zatrzymać, wsłuchać się choć przez chwilkę. (...) Wraz z całym Kościołem w Polsce w obecnym roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem "Uczniowie-misjonarze", gromadzimy się na święcie Słowa, publicznym czytaniu Pisma Świętego, aby w duchu wiary medytować nad tekstami z Ewangelii św. Mateusza. W ich świetle możemy dostrzec najważniejsze cechy ucznia Chrystusa, który każdego dnia staje się jego misjonarze w świecie pełnym bałwochwalstwa, kłamstwa i niesprawiedliwości - zachęcała przechodniów na Starówce Izabela Tyras, dyrektor Instytutu Kultury w "Civitas Christiana".

- Biblia to owoc pracy rzeszy natchnionych autorów żyjących na przestrzeni tysiąca lat: wielka mozaika słów, idei i symboli. Za tym wielobarwnym bogactwem przywołującym poszczególne etapy historii zbawienia dostrzegamy jeden tajemniczy, głęboki, stały głos Boga, który przerywa milczenie Swojej tajemnicy. Świat Biblii pomaga nam uchwycić wszystko co ludzkie, i co Boskie: historię i wieczność, treści religijne i poezję, wszystko, co czyni z niej najważniejszą księgę Boga i człowieka - tłumaczył ks. Dariusz Wojtecki, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, kapłan archidiecezji białostockiej, teolog.

Fragmenty Ewangelii św. Mateusza przed paulińskim Kościołem Świętego Ducha czytali: dziennikarz Rafał Patyra, Artur Kłoczewiak, uczestnik 30. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, Alicja Wegorzewska- Whisker, śpiewaczka operowa, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, Wojciech Gaweł, student z DA św. Anny, Michał Chorosiński, aktor, Kazimiera Piekarczyk, absolwentka Szkoły Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, ks. prof. Rafał Bednarczyk, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, Paweł Woldan, reżyser filmowy, Sławomir Józefiak, pomysłodawca konkursu biblijnego, Dariusz Kowalski, aktor, s. Zdzisława Brześniakiewicz FSK, Anna Stugient, przewodniczka ZHP, Michał Paradowski, koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej i Maciej Szepietowski prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Cristiana”.

Modlitwę zainaugurował metropolita warszawski, który podkreślił, że bez osobistego przyjęcia Słowa wiara traci swoją moc, a świadectwo staje się jedynie "brzmiącym dźwiękiem". – Chodzi o to, by Słowo było lampą dla naszych stóp, a nie reflektorem, którym co jakiś czas sobie poświecę – powiedział abp Galbas, przypominając słowa św. Pawła, że "wiara rodzi się z tego, co się słyszy". - Jeśli nie ma słowa Bożego, nie ma wiary – dodał.

Przed błogosławieństwem, zebrani zaśpiewali Apel Jasnogórski i wysłuchali słowa o. Krzysztofa Wendlika, przeora klasztoru paulinów w Warszawie.

- Jasnogórska Matko Życia, jesteś Matką Słowa. "Na początku było słowo". Chcemy, Maryjo, być sługami słowa. Ty jesteś Matką, a my Twoimi dziećmi. Prowadź nas, opiekuj się naszymi rodzinami, naszą ojczyzną, miastem stołecznym. Bez Ciebie, bez Twojego Syna, nie jesteśmy w stanie wypełnić tego, co ślubowali nasi ojcowie, co jest zawarte w Ślubach Jasnogórskich, że będziemy bronić życia od kołyski. Prosimy Cię, Maryjo, byśmy byli nie tylko słuchaczami, ale tymi, którzy wypełniając słowo Twojego Syna, przekazują je tym wszystkim, którzy spragnieni są prawdy - modlił się.

Oprawę muzyczną modlitwy zapewni zespół wokalno-aktorski Sonanto.