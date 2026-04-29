warszawa.gosc.pl — Warszawskie wiadomości: Patriotycznie, szlakiem "Rancza" czy przyrody?

Trzy nowe trasy rowerowe wokół Mińska Mazowieckiego proponuje LOT Ziemi Mińskiej przy wsparciu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 
Okolice Mińska Mazowieckiego oferują wiele możliwości aktywnego odpoczynku.

Już 2 maja na turystycznej mapie Mazowsza pojawi się nowy, wyjątkowy szlak pod nazwą "Mińska Mapa Inspiracji". To inicjatywa skierowana do mieszkańców regionu oraz okolic Warszawy, która promuje aktywne odkrywanie ziemi mińskiej z perspektywy rowerowego siodełka. Projekt ten idealnie wpisuje się w popularną obecnie ideę mikro-wypraw, czyli krótkich, jednodniowych wyjazdów łączących relaks na łonie natury z poznawaniem lokalnego dziedzictwa.

Głównym elementem oferty są trzy tematyczne szlaki rowerowe, z których każdy oferuje zupełnie inne doświadczenia. Pierwszy z nich, zatytułowany "Małe ojczyzny – wielkie losy", prowadzi rowerzystów śladami historii i lokalnych bohaterów. Kolejna propozycja, „Odetchnij klimatem Rancza”, pozwala zanurzyć się w atmosferze znanej z popularnego serialu, odwiedzając filmowe Wilkowyje. Trzecia trasa, "Między rezerwatami przyrody Ziemi Mińskiej", została stworzona z myślą o osobach poszukujących ciszy, zieleni i bliskiego kontaktu z naturą.

Pierwsza trasa o długości 48,5 km charakteryzuje się średnim stopniem trudności i jest dedykowana rowerzystom średniozaawansowanym. Jej celem jest pokazanie, jak lokalne biografie i wydarzenia splatają się z dziedzictwem kulturowym regionu, prowadząc uczestników przez muzea oraz miejsca pamięci. Szlak rozpoczyna się przy stacji PKP Cegłów, a kończy w Mińsku Mazowieckim przy Muzeum – Willi hrabiny Łubieńskiej. Po drodze rowerzyści mijają między innymi Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja, Sanatorium Dunina w Rudce, Siennicę, Muzeum 7. Pułku Ułanów w Willi dr. Huberta oraz Pałac Dernałowiczów. Na trasie znajdują się także punkty przyrodnicze, takie jak Rezerwat Bagno Pogorzel, Sosna Wszebora oraz meta w Mazowieckim Siole Julianówka.

Trasa związana z "Ranczem" to najdłuższa z propozycji, licząca 54 km, jednak ze względu na łatwy stopień trudności jest idealna dla rodzin z dziećmi oraz fanów popularnego serialu. Trasa prowadzi przez tereny sprzyjające wyciszeniu, oferując kontakt z lokalną kulturą i krajobrazami znanymi z ekranu. Wyprawa startuje ze stacji PKP Mrozy i kończy się przy PKP Cegłów. Wśród głównych atrakcji znajdują się przystanki przy tramwaju konnym, Sanatorium w Rudce, tężni w Latowiczu oraz w Hucie Kuflewskiej. Ważnym punktem jest Jeruzal ze słynnym sklepem u Krysi oraz Restauracją "U Japycza" w Strachominie, a szlak obejmuje również rezerwaty przyrody, takie jak Florianów czy Torfowisko Jeziorek.

Trasa "Między rezerwatami przyrody Ziemi Mińskiej", licząca 46,5 km, została przygotowana dla osób szukających ciszy i bliskości natury w formie spójnej wyprawy. Jest ona oceniana jako trudna ze względu na piaszczyste odcinki, dlatego poleca się ją bardziej zaawansowanym rowerzystom. Szlak łączy stację PKP Grodziszcze Mazowieckie z Mińskiem Mazowieckim. Program zwiedzania obejmuje liczne obiekty przyrodnicze, w tym Przełom Witówki, Skwarne Bagna, Gajówkę Piaseczno oraz rezerwaty Jedlina, Bagno Pogorzel i Florianów. Podobnie jak w przypadku pozostałych tras, rowerzyści mają okazję odwiedzić Sanatorium w Rudce, Sosnę Wszebora oraz Góry Łańcuchowe i Mazowieckie Sioło Julianówka.

Inauguracja projektu odbędzie się podczas rajdu rowerowego, który wystartuje 2 maja o 11.45 z Mińska Mazowieckiego. Wydarzenie zwieńczy rodzinny piknik w Julianówce, zaplanowany na godzinę 13. Na uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji. Piknikowa strefa zaoferuje przestrzeń do odpoczynku z ogniskiem, strefą chilloutu oraz koncertem i potańcówką przy muzyce Kapeli Tarczyńskich.

Organizatorzy zadbali również o bogaty program warsztatów dla dzieci i dorosłych, obejmujący zajęcia stolarskie, kulinarne oraz plecionkarskie. Najmłodsi będą mogli skorzystać z animacji, dmuchańców oraz odwiedzić mini zoo, a wszyscy goście będą mieli okazję obejrzeć jubileuszową wystawę z okazji 10-lecia Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej oraz prace laureatów konkursu "Pocztówka z Ziemi Mińskiej". "Mińska Mapa Inspiracji" to projekt realizowany przez LOT Ziemi Mińskiej przy wsparciu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, mający na celu zachęcenie do regularnego i świadomego odkrywania uroków tego regionu.

publikacja 29.04.2026 20:42

