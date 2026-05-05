Żyć bardziej

Jego kanwą jest 1600-kilometrowa pielgrzymka Michała Ulewińskiego, który wędrując z drewnianym, 15-kilogramowym krzyżem na plecach, idzie trasą w znaku krzyża, od krańca do krańca Polski. Chce dotrzeć na Giewont. Modli się i prosi o błogosławieństwo dla kraju. Po drodze spotyka wiele osób. Jedni są zaciekawieni jego pomysłem, inny zdenerwowani. Wszystkie spotkania to wydarzenia wiary.

- Ten film porusza człowieka nie dlatego, że mówi o czymś spektakularnym, a dlatego, że opowiada świadectwa życia. Od 50 lat na półkach księgarskich najlepiej sprzedają się opowieści o życiu ludzi znanych czy mniej znanych, które są swego rodzaju świadectwem. Mówimy na nie, że to obrazy duszy. Filmy chrześcijańskie też podążają tym szlakiem. Ludzie chętnie na nie przychodzą, bo historie, które oglądają, dotykają ich głęboko. Mocą filmu „Posłani” jest to, że pokazuje, co dzieje się z duszą człowieka, kiedy zaczyna żyć z Bogiem - mówił na pokazie prasowym w Warszawie o. Marek Kotyński, redemptorysta i filmoznawca.

Film przypomina, że przemiana nie jest zamkniętym rozdziałem historii. Może wydarzyć się każdego dnia, tu i teraz, w życiu każdego człowieka. Rafael Film

Dokument ukazuje m.in. wydarzenia religijne Polsce: peregrynację obrazu Matki Bożej Łaskawej po parafiach wojskowych, modlitwę Męskiego Różańca w pierwsze soboty miesiąca w Warszawie, zaangażowanie Wojowników Maryi czy otwarcie kaplicy adoracji z inspiracji mistrza olimpijskiego w karate.

- Film zrobił na mnie mocne wrażenie. Mam refleksje na temat własnego życia, by jeszcze bardziej, radykalne pójść za Panem Bogiem. Te świadectwa były bardzo mocne. Niektóre są niedopowiedziane - mówił po pokazie Jan Siennicki, jeden z inicjatorów Męskiego Różańca.

- Ten film jest też bardzo patriotyczny. Pokazuje historię modlącego się wojska i historię Strażniczki Granic Polski. Maryja jest Polakom i Polsce bardzo potrzebna. Moje życie bez Niej też już nie miałoby sensu - dopowiedziała Aneta Ciężarek, odpowiedzialna za peregrynację obrazu Matki Bożej Łaskawej, która w filmie dzieli się świadectwem swojego życia i pobytu za granicą.

Film zrealizowano minimalistycznym nakładem finansowym.

- Mieliśmy skromne kamery, a mimo to udało nam się dobić do oczu bohaterów, by wydobyć to, co oni maja nam do przekazania, by wydobyć wiarę. Wiele razy w czasie zdjęć się wzruszyłem, bo to na prawdę były mocne świadectwa - przyznał Michał Szewczuk-Romanowski, odpowiedzialny za zdjęcia.

Dokument wejdzie na ekrany kin 22 maja.

