Zmarł emerytowany proboszcz na Bródnie

Mieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku. Wcześniej był proboszczem parafii w Długiej Kościelnej, Halinowie, Mińsku Mazowieckim i na warszawskim Bródnie, gdzie jego staraniem kościół przy ul. Wysockiego 8 został podniesiony do ranki Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę 10 maja w parafii MB Różańcowej o 13.30. W poniedziałek 11 maja Msza św. żałobna zostanie odprawiona w Domu Księży Emerytów (ul. Geislera 18, Otwock) o godz. 8. Msza pogrzebowa będzie sprawowana w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie, w diecezji łomżyńskiej o godz. 13. Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ksiądz Stanisław Wołosiewicz urodził się 16 maja 1942 roku w Szepietowie-Janówce. Pochodził z parafii św. Stanisława BM w Dąbrowie Wielkiej w diecezja łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 czerwca 1966 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Jakuba Apostoła w Jadowie (1966), Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka (1966-1969), Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (1969-1973) oraz św. Jakuba Apostoła W Warszawie na Ochocie (1973-1986).

W 1986 roku kard. Józef Glemp skierował go jako proboszcza do parafii św. Anny w Długiej Kościelnej (1986-1988), skąd po dwóch latach przeszedł do parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie (1988-1993). Biskup Kazimierz Romaniuk mianował go proboszczem parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (1993-2006) a arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – proboszczem parafii MB Różańcowej na warszawskim Bródnie (2006-2017). Tu jego staraniem, 15 maja 2011 roku, w dniu diecezjalnych uroczystości dziękczynnych za beatyfikację papieża Jana Pawła II, kard. senior Józef Glemp w obecności abp. Henryka Hosera i bp. Alojzego Orszulika dokonał koronacji cudami słynącej figury Matki Bożej Fatimskiej przywiezionej z Portugalii. Abp Hoser 25 marca 2015 roku podniósł świątynię na Bródnie do rangi Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Różańcowej.

Od 1992 roku ks. Wołosiewicz był związany z Kapitułą Kolegiacką w Radzyminie, utworzoną po powstaniu diecezji.