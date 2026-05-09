Być narzędziem w ręku Maryi

Dokonało się to w ramach comiesięcznego spotkania członków kół w roku jubileuszu w wybranym kościele Warszawy i okolicy.

Wydarzenie rozpoczęła konferencja o. Michała Szałkowskiego OP pt. „Teologia modlitwy różańcowej”.

- Jak ważne dla ludzi musiało być narodzenie Jezusa, skoro od tego wydarzenia zaczęli na nowo mierzyć czas. Odmawiając Różaniec uświadamiamy sobie, że rozważamy życie Jezusa i Maryi. Oczywiście można odmawiać dziesiątkę „po łebkach”. Wypowiadam słowa i dalej. Ale wielu świętych podkreślało wartość rozważania tajemnic. Św. Jan Paweł II kiedy pisał List o Różańcu w 2002 roku podkreślał potrzebę wejścia w głąb tajemnic. Mówił, by wypowiedzieć nazwę tajemnicy, trwać w ciszy, zastanowić się, co wtedy Jezus czuł, co czuła Maryja, co ja czułbym, gdybym był świadkiem danej sceny, a dopiero potem - modlić się i pytać, czego ta sytuacja ma mnie nauczyć, do czego to wydarzenie zaprasza. Siła modlitwy różańcowej wypływa z głębi wejścia w tajemnice, które są wpisane w historię zbawienia - przekonywał o. Szałkowski.

Zachęcał, by korzystać z opracowanych rozważań, tak aby nie gubić sensu teologicznego tajemnic.

- Odmawianie Różańca ma nas upodobniać do Jezusa. Nasze działania, marzenia maja być na wzór Chrystusa i Maryi. Jeśli nie upodobniamy się do Nich, to znaczy, że się źle modlimy, nie odkrywamy sensu teologicznego, a modlitwa nas nie karmi. Zachęcam, by w końcu przyjąć naukę św. Jana Pawła II o Różańcu - mówił.

Zapraszał, by podjąć rekolekcje 33-dniowe przygotowane w formie książki „Różaniec33” przez Adriana Pakułę i loretanki, z rozważaniami bł. Pauliny Jaricot i bł. ks. I. Kłopotowskiego.

Wskazał, że zarówno kard. Wyszyński jak i polski papież zawierzali się Matce Najświętszej.

- Prymas w czasie uwięzienia, podczas którego pilnowało go 100 osób, czytał „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, napisany przez św. Ludwika Marię Grigniona de Montforta w 1712 roku. I jak zanotował po akcie oddania Matce Bożej, przestał się bać. Jan Paweł II przez cały pontyfikat rozdawał różańce, mówiąc tym samym, że w nim jest sens chrześcijaństwa. My oddając się dziś Maryi, staniemy się narzędziami Matki Bożej. Ona była narzędziem w rękach Boga. A my jako członkowie Żywego Różańca, którzy mamy być w Maryję wpatrzeni, też staniemy się Jej niewolnikami, narzędziami Boga, tak by On nas prowadził. Mimo naszych dobrych chęci, mamy skłonności do grzechu. To nasze zawierzenie, wpisuje się w ideę zawierzenia prymasa i Ojca Świętego - tłumaczył o. Szałkowski.

Eucharystii w sanktuarium w Niepokalanowie przewodniczył bp Piotr Jarecki, który zauważył że prócz Żywego Różańca, następuje rozwój róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci oraz inicjatyw rodzinnych. Prosił o powrót do modlitwy w rodzinach jako odpowiedź na współczesny indywidualizm i atomizację społeczeństwa.

Wskazał trzy zasadnicze cechy modlitwy różańcowej: integralność przez obejmowanie całego życie Chrystusa, wspólnotowy charakter oraz formacja.

- Modlitwa różańcowa jest ważna, ponieważ prowadzi przez całe dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa, buduje wspólnotę Kościoła i formuje chrześcijanina na wzór Maryi - mówił bp Jarecki.

Wyjaśnił, że chrześcijanin nie tylko oddaje cześć Maryi, ale powinien także Ją naśladować. Cytując św. Augustyna, przypomniał, że „kto tylko wielbi Matkę Najświętszą, a nie stara się jej naśladować, ulega kłamliwemu pochlebstwu”.

Na zakończenie zachęcił wiernych do zawierzenia swoich trudności Matce Bożej Rozwiązującej Węzły.

Przed błogosławieństwem wierni odmówili akt zawierzenia Matce Bożej.

Z archidiecezji warszawskiej do Niepokalanowa pielgrzymowali członkowie Żywego Różańca z parafii m.in. o. Pio i św. S. Kostki w Warszawie oraz z Błonia. W modlitwie uczestniczyli wierni z innych diecezji, w tym z Łukowa, Radomia, Łodzi, Białej Podlaskiej i Ełku.

Obchody Roku Jubileuszowego Żywego Różańca zakończą się 12 grudnia.

2 maja ruszyły ogólnopolskie rekolekcje „Różaniec 33”, które zwieńczy zawierzenie na Jasnej Górze 6 czerwca.

Kolejne spotkanie członków ŻR będą w Ursusie, następnie na Mariankach, w Wawrzyszewie i na Służewie. Jubileusz zwieńczy modlitwa w archikatedrze warszawskiej.

W dniach 1-2 sierpnia przewidziano pielgrzymkę ŻR do Gniechowic, gdzie jest sanktuarium św. Filomeny, a następnie do Francji z udziałem bp. Michała Janochy.