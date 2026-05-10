Podczas uroczystości ku czci Matki Bożej Łaskawej biskup Rafał Markowski przypomniał, że życie Matki Bożej było drogą pełną trudnych wyborów, zaczynającą się od momentu zwiastowania, który wymagał od młodej kobiety rezygnacji z własnych planów i marzeń.

- Jej życie było drogą, na której nieustannie dojrzewała, uczyła się wiary i zaufania - podkreślił biskup Rafał Markowski.

Biskup pomocniczy warszawski zwrócił uwagę, że odpowiedź Maryi na Boże wezwanie wiązała się z ogromnym ryzykiem i niezrozumieniem ze strony otoczenia, w tym samego Józefa. Wspomniał o trudach podróży do Betlejem, braku miejsca w gospodzie oraz ucieczce przed Herodem do Egiptu. Każde z tych wydarzeń było dla Świętej Rodziny próbą, która zamiast prowadzić do buntu, pogłębiała ich relację z Bogiem.

Procesja różańcowa ulicami Starówki

Gość Warszawski

- Czy Maryja nie miała prawa powiedzieć: "A gdzie jest Bóg, skoro to Jego syn?" - podkreślił biskup Rafał Markowski, wskazując na finał tej drogi pod krzyżem, gdzie Maryja w milczeniu dopełniła swojego powołania, stając się duchową matką wszystkich ludzi.

Biskup Rafał Markowski odniósł postawę Maryi do kondycji współczesnego świata, który porównał do nowej wieży Babel. Mimo bezprecedensowego rozwoju technologicznego i powszechnego dobrobytu, ludzkość mierzy się dziś z głębokim kryzysem relacji i brakiem wzajemnego zrozumienia.

- Zbudowaliśmy niezwykle potężny gmach tego dzisiejszego świata, a jednocześnie utraciliśmy to, co utracili budowniczowie wieży Babel: przestaliśmy się wzajemnie rozumieć, przestaliśmy ze sobą rozmawiać, straciliśmy poczucie wspólnoty - diagnozował biskup Rafał Markowski.

Bp Rafał Markowski podczas uroczystości Matki Bożej Łaskawej

Gość Warszawski

Duchowny z ubolewaniem zauważył, że debaty publiczne są przepełnione negatywnymi emocjami, a zamiast merytorycznych argumentów coraz częściej pojawiają się wyzwiska i wzajemne poniżanie. Podkreślił, że prawdziwy pokój nie zależy od traktatów czy siły militarnej, lecz ma swoje źródło wewnątrz człowieka.

- Najlepsze traktaty, najlepsze armie nie zapewnią temu światu pokoju, dlatego że pokój rodzi się w sercu ludzkim. Jeżeli tego pokoju w sercu ludzkim nie ma, nie ma pokoju na świecie i nie będzie - przestrzegał bp Rafał Markowski.

Hierarcha wezwał wiernych do modlitwy przed obrazem Matki Bożej Łaskawej o pokój w sercach oraz o odrzucenie pogardy w życiu społecznym. Apelował o szacunek dla każdego człowieka i uznanie wartości życia ludzkiego, wskazując, że od tego zależy przyszłość Warszawy, ojczyzny oraz całego świata.

Uroczystość Matki Bożej Łaskawej

Gość Warszawski

- Stając wobec tego niezwykłego, cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej, mając poczucie tego, że Ona jako pośredniczka łask otacza nas z woli Chrystusa swoim macierzyństwem, wypraszając nam potrzebne łaski, prośmy i błagajmy o pokój w sercach ludzkich. Prośmy o to, abyśmy wzajemnie potrafili okazać sobie szacunek. Prośmy o to, żeby nie było między nami pogardy. Prośmy o szacunek dla wartości życia ludzkiego i by nikt tego życia nie odważał się odbierać. Prośmy i błagajmy o to, bo od tego zależy przyszłość i naszej stolicy, i naszej ojczyzny, i świata, w którym żyjemy.