Prenumerata z

Warszawski

Najnowsze Wydania

warszawa.gosc.pl Warszawskie wiadomości Procesja różańcowa przeszła ulicami Starówki

Procesja różańcowa przeszła ulicami Starówki przejdź do galerii

 
W procesji wzięli udział przedstawiciele Akcji Katolickiej i męskich wspólnot. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Wierni z figurą Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy modlili się w intencjach miasta, ojczyzny i rodzin.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

|

10 maja 2026 GOSC.PL

dodane 10 maja 2026
aktualizacja 11 maja 2026

Kilkuset wiernych i mieszkańców stolicy, siostry zakonne i przedstawiciele męskich wspólnot przeszli w procesji różańcowej z figurą Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy i orędowniczki Polski, modląc się w intencjach miasta, ojczyzny i rodzin.

Procesja z figurą patronki stolicy
 Gość Warszawski

 

Uczestnicy procesji wyruszyli z sanktuarium na ul. Świętojańskiej, kierując się w stronę Placu Zamkowego, a następnie przeszli ulicami Kanonią, Brzozową i Mostową aż do ulicy Freta i Rynku Nowego Miasta.

Procesja różańcowa Matki Bożej Łaskawej

Foto Gość DODANE 10.05.2026 AKTUALIZACJA 10.05.2026

Procesja różańcowa Matki Bożej Łaskawej

​Wierni przeszli z figurą Patronki Warszawy ulicami Starówki.  

 

Kult Matki Bożej Łaskawej opiera się na głębokim przekonaniu o Jej szczególnej opiece nad Warszawą. Wizerunek ten, przedstawiający Maryję trzymającą w dłoniach złamane strzały gniewu Bożego, powstał w XVII wieku na wzór włoskiej Madonny z Faenzy. Maryja czczona jest tutaj jako Patronka Warszawy oraz Strażniczka Polski, co ma swoje źródło w cudownym ocaleniu miasta przed zarazą w 1652 roku.

Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy
 Gość Warszawski

 

Procesja różańcowa w uroczystość Matki Bożej Łaskawej upamiętnia wydarzenia z 1652 roku. Wobec szerzącej się wówczas zarazy magistrat miasta Warszawy z inicjatywy rektora kolegium pijarów ks. Orsellego zarządził szczególne modlitwy przebłagalne przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, niosąc obraz wzdłuż wewnętrznych murów miasta, a po cudownym ustaniu epidemii podjął uchwałę, w której ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy i Strażniczką Polski.

Figura Matki Bożej Łaskawej na ulicach Starego Miasta
 Gość Warszawski

 

Gdy uroczystość została po raz pierwszy ustanowiona (XVII w.), obchodzono ją nie w drugą sobotę maja, ale w sobotę przed drugą niedzielą maja (uroczystość wypada wtedy w inną sobotę, gdy 1 maja wypada w niedzielę). Obecnie jednak ze względów organizacyjnych i duszpasterskich uproszczono sposób wyliczania daty święta i każda druga sobota maja jest dniem, w którym organizowane są uroczystości w sanktuarium.

Po procesji Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przewodniczył bp Rafał Markowski.

« 1 »
Procesja różańcowa Matki Bożej Łaskawej

Foto Gość DODANE 10.05.2026 AKTUALIZACJA 10.05.2026

Procesja różańcowa Matki Bożej Łaskawej

​Wierni przeszli z figurą Patronki Warszawy ulicami Starówki.  
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 