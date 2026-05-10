Kilkuset wiernych i mieszkańców stolicy, siostry zakonne i przedstawiciele męskich wspólnot przeszli w procesji różańcowej z figurą Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy i orędowniczki Polski, modląc się w intencjach miasta, ojczyzny i rodzin.

Procesja z figurą patronki stolicy

Uczestnicy procesji wyruszyli z sanktuarium na ul. Świętojańskiej, kierując się w stronę Placu Zamkowego, a następnie przeszli ulicami Kanonią, Brzozową i Mostową aż do ulicy Freta i Rynku Nowego Miasta.

Kult Matki Bożej Łaskawej opiera się na głębokim przekonaniu o Jej szczególnej opiece nad Warszawą. Wizerunek ten, przedstawiający Maryję trzymającą w dłoniach złamane strzały gniewu Bożego, powstał w XVII wieku na wzór włoskiej Madonny z Faenzy. Maryja czczona jest tutaj jako Patronka Warszawy oraz Strażniczka Polski, co ma swoje źródło w cudownym ocaleniu miasta przed zarazą w 1652 roku.

Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy

Procesja różańcowa w uroczystość Matki Bożej Łaskawej upamiętnia wydarzenia z 1652 roku. Wobec szerzącej się wówczas zarazy magistrat miasta Warszawy z inicjatywy rektora kolegium pijarów ks. Orsellego zarządził szczególne modlitwy przebłagalne przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, niosąc obraz wzdłuż wewnętrznych murów miasta, a po cudownym ustaniu epidemii podjął uchwałę, w której ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy i Strażniczką Polski.

Figura Matki Bożej Łaskawej na ulicach Starego Miasta

Gdy uroczystość została po raz pierwszy ustanowiona (XVII w.), obchodzono ją nie w drugą sobotę maja, ale w sobotę przed drugą niedzielą maja (uroczystość wypada wtedy w inną sobotę, gdy 1 maja wypada w niedzielę). Obecnie jednak ze względów organizacyjnych i duszpasterskich uproszczono sposób wyliczania daty święta i każda druga sobota maja jest dniem, w którym organizowane są uroczystości w sanktuarium.

Po procesji Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przewodniczył bp Rafał Markowski.