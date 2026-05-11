Różańce w dłoń

Różańcowe Róże Rodzinne wyrosły z modlitwy różańcowej za dzieci. Do Różańca Rodziców zgłaszali się chętni, którzy nie mieli swoich dzieci. Tak powstał pomysł, by tworzyć róże rodzinne. Spotkają się one na zjeździe diecezjalnym pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. Wydarzenie wpisuje się w obchody 200. rocznicy założenia przez bł. Paulinę Jaricot Żywego Różańca.

- Zjednoczymy się na modlitwie za rodziny. Zapraszamy serdecznie na XIV Zjazd Róż Rodzinnych i Różańca Rodziców Diecezji Warszawsko-Praskiej. To nie będzie zwykłe spotkanie. To będzie dzień łaski - dla rodzin, dla wszystkich tych, którzy niosą w sercu troskę, nadzieję i miłość. Zapraszamy tych, którzy już należą do róż rodzinnych, tych, którzy szukają swojej drogi, tych, którzy chcą modlić się za swoje dzieci, małżonka, za siebie, i tych, którzy po prostu potrzebują Bożego miłosierdzia - zachęca Aneta Szafoni, koordynatorka Różańcowych Róż Rodzinnych w diecezji warszawsko-praskiej i współorganizatorka zjazdu.

Doroczne spotkanie, które tym razem odbędzie się pod hasłem "Matka Miłosierdzia", ma na celu wspólne świętowanie i umacnianie w wierze. - Poprowadzą nas słowa św. Maksymiliana Kolbego: "Matko Boża Ostrobramska, nie masz na swym ręku Jezusa, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez całe życie". Może właśnie tego dnia Bóg chce dotknąć twojego serca. Może właśnie tutaj odnajdziesz siłę dla swojej rodziny. Może właśnie teraz jest czas, by zrobić nowy krok w dobrą stronę, w stronę Bożego światła - zaprasza A. Szafoni.

Zjazd co roku odbywa się w innej parafii. W tym roku będzie to wspólnota św. Faustyny na Bródnie, która świętuje 100. rocznicę przyjęcia przez Helenę Kowalską imienia Faustyna.

W spotkaniu wezmą udział loretanki. Będą miały stoisko z książkami, materiałami różańcowymi i tym wszystkim, co pomaga trwać bliżej Boga na co dzień.

Program wydarzenia

9.30 - powitanie pielgrzymów

9.40 - modlitwa różańcowa

10.30 - konferencja ks. Eugeniusza Wintowa "Matka Miłosierdzia w tajemnicach różańcowych - droga od modlitwy do przemiany życia rodzin"

11.00 - świadectwo (po świadectwie krótka przerwa)

12.00 - Msza św. pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego

13.00 - agapa

W diecezji warszawsko-praskiej różom rodzinnym patronuje Matka Boża Zwycięska. Dodatkowo każda róża ma swojego patrona w niebie. Skupia 20 osób, z których każda odmawia jedną dziesiątkę Różańca. Członkowie rodziny mogą wybrać sobie, czy chcą wszyscy odmawiać tę samą tajemnicę, czy każdy swoją. Ważne jednak, by codziennie poświęcić ok. 4 minut na swoja dziesiątkę.

Zjazd organizuje grupa ewangelizatorów Różańcowych Róż Rodzinnych, która powstała w 2013 r. w diecezji warszawsko-praskiej z błogosławieństwem i pod patronatem bp. Marka Solarczyka. Obecnie duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. Łukasz Staszak, diecezjalny moderator róż rodzinnych w diecezji. Powstanie grupy było odpowiedzią na pragnienie rozkrzewiania modlitwy różańcowej w rodzinach.