Zmarł ks. Andrzej Sadowski, wieloletni proboszcz Kuklówki

warszawa.gosc.pl

Przez cztery dekady służył wiernym w wielu zakątkach archidiecezji, niosąc posługę jako wikariusz w Otwocku-Śródborowie, Ursusie, Ojrzanowie, Rybiu oraz w parafii św. Katarzyny na Służewie.

Agnieszka Kurek-Zajączkowska

12 maja 2026

dodane 12 maja 2026
aktualizacja 12 maja 2026

Ks. Sadowski, były proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce, zmarł 8 maja.

Urodził się w 18 stycznia 1957 r. w Grójcu. Drogę kapłańską rozpoczął 2 czerwca 1985 r., przyjmując święcenia z rąk kard. Józefa Glempa. Przez cztery dekady służył wiernym w wielu zakątkach archidiecezji, niosąc posługę jako wikariusz w Otwocku-Śródborowie, warszawskim Ursusie, Ojrzanowie, Rybiu oraz w parafii św. Katarzyny na Służewie. W swojej drodze pełnił również rolę kapelana sióstr Rodziny Maryi w Woli Gołkowskiej.

W 2009 r. objął funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce. Pełnił ją przez 17 lat. Dał się poznać jako duszpasterz oddany sprawom lokalnej społeczności i troskliwy gospodarz świątyni.

Pożegnanie ks. kan. Sadowskiego odbędzie się w czwartek 14 maja w parafii w Kuklówce. Po Eucharystii sprawowanej o godz. 12 ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

