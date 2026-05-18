"Historia Kościoła" na falach

Nasz redakcyjny kolega będzie gościem Marcina Bąka w audycji "Kalejdoskop historyczny" i przybliży najmłodszy magazyn, który ukazuje się w Instytucie Gość Media, wydawcy "Gościa Niedzielnego".

- "Historia Kościoła" to pierwszy na rynku popularnonaukowy dwumiesięcznik historyczny, poświęcony wyłącznie historii Kościoła. Tematyka obejmuje zarówno początki chrześcijaństwa, jak i kolejne epoki - od starożytności, przez średniowiecze, po historię najnowszą. Historia Kościoła okazuje się jednym z najlepiej udokumentowanych obszarów badawczych, z całym bogactwem źródeł, do których dziennikarze magazynu chcą docierać, przedstawiając fakty, obalając mity lub potwierdzając czarne lub białe legendy dotyczące poszczególnych wydarzeń, postaci i zjawisk - mówi Jacek Dziedzina, redaktor prowadzący "Historii Kościoła", dodając, że wyjątkowy charakter magazynu gwarantuje długa lista stałych autorów i współpracowników. - Znajdują się wśród nich uznane w środowisku badaczy historii nazwiska, a także historycy i publicyści sprawnie łączący wiedzę historyczną i umiejętność krytycznego badania źródeł z dobrym piórem i doświadczeniem publicystycznym. Piszą dla nas także dziennikarze "Gościa Niedzielnego", m.in. dr Andrzej Grajewski, Franciszek Kucharczak czy Leszek Śliwa - wymienia.

W poniedziałkowej audycji w Radiu Warszawa J. Dziedzina opowie m.in. o ks. Romanie Kotlarzu, listach św. Augustyna i rozmowie z kard. Grzegorzem Rysiem o prawdzie akt w kościelnych archiwach.

Audycję "Kalejdoskop historyczny" można odsłuchać także przez stronę internetową rozgłośni: radiowarszawa.com.pl lub w kolejne dni w ramach podcastu. Prowadzi ją co tydzień Marcin Bąk. - Jak w dziecięcym kalejdoskopie obrazy nieustannie się zmieniają. Tak samo zmienia się historia, gdy spojrzysz na nią z nowej perspektywy. Raz zaskoczy, innym razem wzruszy albo skłoni do refleksji - uśmiecha się M. Bąk.