Ołtarze centralnej procesji Bożego Ciała

W drodze do czterech ołtarzy, przy których odczytywano fragmenty Ewangelii, zabytkową monstrancję z Bazyliki Świętego Krzyża nieśli kolejno hierarchowie: abp Adrian Galbas, bp Michał Janocha i bp Rafał Markowski. Do ostatniego, czwartego ołtarza Najświętszy Sakrament odprowadził biskup polowy Wiesław Lechowicz, któremu asystowali generałowie Wojska Polskiego.

Procesja Bożego Ciała wyrusza z Placu Zamkowego

Gość Warszawski

Pierwsze trzy ołtarze: przy kościele akademickim św. Anny, kościele seminaryjnym oraz kościele sióstr wizytek, zostały zaprojektowane przez prof. Joannę Walendzik-Stefańską i mgr Martę Chodorek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Czwarty ołtarz, ustawiony na placu Piłsudskiego, przygotował Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

W kompozycji pierwszego ołtarza przy kościele św. Anny, zbudowanego przez tamtejsze Duszpasterstwo Akademickie, wykorzystano dwa freski wczesnorenesansowego malarza Benozzo Gozzoliego z 1452 roku: "Najdroższa Krew Chrystusa", pochodzące z dawnego kościoła św. Franciszka w Montefalco. Umieszczone w zwieńczeniu daty „1226–2026” upamiętniły 800. rocznicę śmierci św. Franciszka z Asyżu, a brązowa kolorystyka tła nawiązywała do franciszkańskiego habitu, symbolizując pokorę, prostotę i ubóstwo. Oprawę muzyczną w tym miejscu zapewnił Chór Akademicki św. Anny wraz z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym.

Drugi ołtarz, przy kościele seminaryjnym, wzniesiony przez rzemieślników, w tle zawierał fresk "Komunia apostołów" autorstwa bł. Fra Angelico z około 1440 roku, którego oryginał znajduje się we florenckim klasztorze San Marco. Wizualną całość dopełniły herby warszawskich Cechów Rzemieślniczych, XIII-wieczna podobizna św. Franciszka z sanktuarium Panagia Kera na Krecie oraz słowa bł. Carla Acutisa poświęcone Eucharystii. Tło muzyczne stworzył Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II.

Centralna procesja Bożego Ciała

Gość Warszawski

Trzeci ołtarz przy kościele sióstr wizytek, przy którym śpiewał Chór Archikatedry Warszawskiej, a budową zajęli się Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, prezentował scenę Zesłania Ducha Świętego z cyklu "Życie Chrystusa" autorstwa Giotta di Bondone. Obraz ten w przeszłości należał do księcia Stanisława Poniatowskiego, a dziś znajduje się w National Gallery w Londynie. Na ołtarzu wyeksponowano fragment Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan, logo V Synodu Archidiecezji Warszawskiej oraz wizerunek św. Franciszka.

Do czwartego ołtarza Najświętszy Sakrament niósł bp Wiesław Lechowicz, w asyście generałów

Gość Warszawski

Centralnym punktem czwartego ołtarza na placu Piłsudskiego, przygotowanego przez Wojsko Polskie, stała się rozpromieniona Hostia otoczona symboliką nowej odznaki pamiątkowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Kolorystyka i forma tej stacji nawiązywały do sztandaru Wojska Polskiego. W strukturę ołtarza wpisano krzyż inspirowany pasyjką ks. Ignacego Skorupki, bohatera z 1920 roku, karminową barwą przypominający o krwi Chrystusa i ofierze żołnierzy. Zwieńczeniem była złota korona symbolizująca godność królewską Chrystusa i opiekę Maryi, której oddano cześć także poprzez wpisaną w podstawę krzyża złotą literę „M”. Całość uformowano na kształt orła wojskowego z dewizą „Deo et Patriae” („Bogu i Ojczyźnie”), co miało przypominać, że źródłem służby i patriotyzmu jest Chrystus w Eucharystii. Oprawę muzyczną tego miejsca powierzono Chórowi Reprezentacyjnemu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Przy czwartym ołtarzu homilię wygłosił metropolita warszawski abp Adrian Galbas.