Św. Symforoza znaleziona w… tekturowym pudełku  

Coraz więcej osób modli się za jej przyczyną. Za patronkę obierają ją sobie kandydaci do bierzmowania, a wdowy szukają u niej wsparcia. W parafii na Włochach rozwija się kult Męczenników Rzymskich.

Wszystko zaczęło się przypadkiem.

Był rok 2010. Ks. Zygmunt Niewęgłowski, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich, robiąc porządki w parafialnym archiwum, natknął się na tekturowe pudełko, a w nim ludzkie szczątki i dołączony do nich certyfikat z informacją, do kogo należą. Okazało się, że przez kilkadziesiąt lat w parafii znajdowały się relikwie rzymskich męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa: św. Symforozy, św. Juliana biskupa z Le Mans, św. Teodora i dzieci.



- Przypuszczamy, że pierwszy proboszcz tej parafii śp. ks. Julian Chrościcki mógł dostać je od abp. Antoniego Baraniaka lub abp. Augusta Hlonda, z którymi się przyjaźnił. Jaka jest prawdziwa historia, nie wiemy. Ale pewne jest to, że nic nie dzieje się przypadkiem - mówi proboszcz.

Okazuje się, że sama patronka parafii, św. Teresa od Dzieciątka Jezus miała wielkie nabożeństwo do pierwszych chrześcijan, którzy oddali życie za wiarę. W swoim duchowym dzienniku "Dzieje duszy” wspomina pielgrzymkę do Rzymu, którą nazywa świętą ziemią męczenników. Największe wrażenie zrobiło na niej Koloseum - arena, na której wielu wyznawców Chrystusa przelało za Niego krew. Wówczas zapragnęła ucałować tę świętą ziemię i błagać o łaskę, by ona także mogła stać się męczennicą. "W głębi serca czułam, że moja modlitwa została wysłuchana” - pisała.

Sztandar parafii św. Symforozy w Chicago Agata Ślusarczyk /Foto Gość

- Fakt odkrycia szczątków i kult męczenników św. Teresy od Dzieciątka Jezus bardzo powiązały się w naszej parafii, dlatego w 2016 r. ks. proboszcz rozpoczął starania, by rozszerzyć nazwę parafii, dodając jako patronów Męczenników Rzymskich. Tym bardziej kiedy Włochy zostały włączone do Warszawy, w strukturach archidiecezji warszawskiej pod tym samym wezwaniem funkcjonowały już dwie: na Włochach i na Tamce - wyjaśnia ks. Marcin Różański, wikariusz w parafii na Włochach.

Uroczyste wprowadzenie relikwii pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza miało miejsce 17 czerwca 2018 r. Dodatkowo na niedzielę poprzedzającą liturgiczne wspomnienie Męczenników Rzymskich (30 czerwca) został ustanowiony odpust.