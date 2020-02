Pytałem młodych ludzi, jak odbierają to muzeum. Usłyszałem, że było dobrze, bardzo dobrze i wzruszająco. Ja zresztą też się wzruszyłem. To była podróż do mojego dzieciństwa, mogłem jeszcze raz powrócić do tego, co przeżywałem wiele lat temu - mówił Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej. 6 lutego minister wraz z uczniami LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie zwiedzili Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie.

Muzeum znajduje się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej. Oficjalnie otworzyło podwoje w październiku ubiegłego roku w obecności prezydenta Andrzeja Dudy. Po przerwie technicznej, w lutym zostało udostępnione grupom, a od marca także indywidualnym gościom.

- Dzięki nowoczesnej ekspozycji młodzi mogą odczuć podobne emocje, jakie my odczuwaliśmy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu - mówił minister edukacji i porównał nową placówkę do multimedialnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak zaznaczył Marcin Adamczewski, dyrektor muzeum, organizatorom ekspozycji zależało nie tylko na pokazaniu wielu eksponatów, ale właśnie na wywołaniu u oglądających emocji, przeżyć, a także na możliwości bliskiego poznania dwóch wielkich Polaków i historii Polski oraz świata, którą współtworzyli.

- Nie zrobiliśmy tego muzeum dla naszego pokolenia. Zrobiliśmy je dla młodych ludzi, dla wszystkich, którzy urodzili się już po śmierci Jana Pawła II. Jest ono sposobem na przekazanie doświadczenia wspólnoty duchowej, przetrwania jako narodu i najlepszych wartości, które mamy jako naród - podkreślił dyrektor.

Jak dodał minister Piątkowski, ekspozycja nie jest tylko opowieścią o dwóch wybitnych postaciach, ale ukazuje też szerokie tło historyczne, sięga do losów ich ojców i dziadów. Robi to tak umiejętnie, by zwiedzający poczuł się ich częścią.