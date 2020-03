Prace nad tegorocznym misterium, które będzie prezentowane w Wielkim Poście w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, rozpoczęły się już w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy to reżyser - alumn Paweł Strojewski SAC - myśląc o scenariuszu, postanowił pokazać w nim przede wszystkim niezwykłą miłość Ojca i Syna. Miłość aż po największe poświęcenie, zdolną znieść wszystko, przekraczającą śmierć.

- W tegorocznym misterium, zatytułowanym "Niech świat się dowie", tajemnicą centralną będzie odniesienie Chrystusowej męki do Jego relacji z Ojcem oraz ukazanie miłości Boga Ojca do każdego człowieka. Postaramy się przedstawić mękę naszego Pana jako wyraz miłości i posłuszeństwa Syna, który nie wahał się uniżyć samego siebie aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, ze względu na wolę Ojca. Wolę, którą jest nasze zbawienie i uświęcenie - wyjaśnia reżyser.

Sztuka skupia się więc na samej ofierze Jezusa, w opisie której reżyser sięgnął do zapomnianego trochę nabożeństwa - Zegara Męki Pańskiej, krzewionego przez Zgromadzenie Pasjonistów.

Praktykę tę opisał w 1601 r. św. Józef Kalasancjusz, założyciel Zakonu Szkół Pobożnych. Święty zalecał przeżywanie całego dnia w rytmie męki Jezusa Chrystusa, zaczynając o godz. 19 od rozważania gestu umycia nóg apostołów, aż do godz. 18 następnego dnia, kiedy kontempluje się złożenie do grobu ciała Jezusa.

- Chciałbym, żeby widz skupił się na towarzyszeniu Jezusowi w drodze krzyżowej - podkreśla al. Strojewski.