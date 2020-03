Niedzielny poranek przyniósł informację o 2 kolejnych osobach zakażonych koronawirusem na Mazowszu. Tym samym statystyka w Warszawie wzrosła do 18 zakażonych osób. W całym kraju zdiagnozowano już 111 przypadków.

"Kochane Dzieci moje: Parafialne, Fejzbukowe, Wszystkie. Chyba nigdy nie mówiłem trudniejszego kazania. Jestem 20 lat kapłanem, ale nigdy tak nie było, że na ambonę wychodziłem z rozdartym sercem i łzą w oku..." - napisał na portalu społecznościowym o. Lech Dorobczyński OFM, proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy.

Proboszczowie dostosowali się do zarządzeń władz i przestrzegają, żeby jednorazowo w świątyni nie przebywało więcej niż 50 osób. Zgodnie z zaleceniami warszawskich biskupów odwołali rekolekcje, nabożeństwa, spotkania wspólnot, dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i młodzieży przed bierzmowaniem.

Odwołali też inne parafialne spotkania i wydarzenia. Z kościelnych kropielnic zniknęła woda święcona (można ją otrzymać w zakrystiach), nie będzie okazji do ucałowania relikwii czy krzyża (cześć możemy oddać przez pokłon). W wielu kościołach Komunia św. udzielana jest wyłącznie na rękę.

Biskupi warszawskich diecezji proszą, żeby w dzisiejszą niedzielę, a także w kolejne pozostać w domu i skorzystać z Mszy św. transmisji internetowych, radiowych i telewizyjnych.

W świątyniach zostają odprawiane Msze św. z udziałem najwyżej 50 osób, tak by zapewnić między nimi bezpieczną odległość. Niektóre parafia, jak np Najświętszego Zbawiciela w śródmieściu Warszawy, skróciły czas trwania Mszy św. i zwiększyły ich liczbę. "Oprócz Mszy świętych w kościele górnym o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 18.30 i 20.30 będzie każdorazowo możliwość, by sprawowana była druga Msza w kościele dolnym w tych samych godzinach. Ponadto w kościele górnym Msze od 10.00 do 13.30 będą krótsze i będą sprawowane co pół godziny tzn. o 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 i 13.30". Kapłani informują wiernych, że Komunia św. będzie udzielana wyłącznie na rękę.

W niektórych kościołach kapłani doprawiają Msze św. bez udziału wiernych. Świątynie pozostają otwarte: trwa w nich indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu, kapłani dyżurują w konfesjonałach.