EDK w intencji powstrzymania koronawirusa  

Pomimo zagrożenia koronawirusem tegoroczne Ekstremalne Drogi Krzyżowe nie zostają odwołane. - EDK nie jest wydarzeniem zbiorowym, gdyż każdy wędruje w samotności. Nie ma też obowiązku uczestniczenia w Mszy św. rozpoczynającej wędrówkę - wyjaśnia rzecznik EDK, ks. Zbigniew Gełon.



Jak zatem wybrać się na EDK w czasach epidemicznego zagrożenia? Na stronie www.edk.org.pl dostępne są wszystkie tegoroczne trasy. W całej Polsce jest ich kilkaset. W Warszawie i okolicach około 40. Wybierając drogę należy sprawdzić, kiedy planowany jest wymarsz. Zwyczajowo EDK rozpoczyna się wieczorem wspólną Mszą św. Decyzję o tym, czy w tym roku będzie ona organizowana, podejmować będą liderzy regionów. Informacji należy szukać na stornie EDK lub na regionalnych profilach wydarzenia na FB.

Zarejestruj się na stronie www.edk.org.pl >>

- W tym roku można zaplanować początek EDK w mniejszym gronie. Na przykład w gronie przyjaciół przy przydrożnym krzyżu czy pod kościołem - mówi rzecznik prasowy. Ze strony internetowej można pobrać na komórkę aplikację Ślad GPS lub wydrukować opis trasy. Podczas wędrówki obowiązuje milczenie. Pątnicy indywidualnie, we własnym tempie, przemieszczają się od punktu do punktu rozważając kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Można je odsłuchać w aplikacji lub wydrukować i wziąć ze sobą. Dotychczasowym zwyczajem rozważania dostępne były za symboliczną opłatą w punkcie startowym danej trasy. Przygotowując się do całonocnego marszu należy zabrać ze sobą ciepłą odzież, coś na deszcz, jedzenie i latarkę czołową. Warto mieć też umówioną osobę, która w razie złego samopoczucia odbierze nas z strasy.



Całonocna wędrówka w tym roku przebiegnie pod hasłem "Droga przebaczenia”. "Droga przebaczenia to praca nad własnym sercem. Nie unikniemy cierpienia, ale wciąż możemy kochać. Rozważania, które będą Ci towarzyszyły w drodze, mają na celu pomoc w odkryciu sposobu na przepracowanie zranień. Jedna noc nie wystarczy, by wszystko zmienić. Ale ta noc może pomóc w wejściu na drogę przebaczenia. Może się stać inicjacją procesu uzdrowienia. Może być nowym początkiem naszego życia. Zapraszam do wejścia na drogę wewnętrznej przemiany" - pisze w zaproszeniu do uczestników EDK ks. Jacek Stryczek.

W tym roku organizatorzy zachęcają, by trud pielgrzymowania ofiarować w intencji ustania pandemii koronawirusa. - Sytuacje kryzysowe zawsze są okazją do przemyślenia tego, co jest w życiu najważniejsze - mówi Mateusz Kubiak koordynator EDK rejonu Mazowsza. Z własnego doświadczenia radzi, jak pokonać kryzys, także ten, który przytrafia się podczas całonocnej wędrówki. - Pierwsza rzecz, to zaufania, że ta droga ma jakiś sens i nie prowadzi do nikąd. Druga - nie skupianie się na całości i myśleniu "nie dam rady”, ale podążanie "krok za krokiem” i stawianie sobie małych celów - mówi uczestnik EDK.

W tym roku pątnicy wyruszą na szlak 3 kwietnia. Tego dnia wyruszy też większość warszawskich i podwarszawskich tras. Pątnicy tradycyjnie już będą mogli wybrać jedną z trzech propozycji dróg wyruszających z kościoła NMP Matki Zbawiciela przy ul. Olimpijskiej do Góry Kalwarii. EDK ruszą także z Pragi (trasa św. Patryka 44 km) i kampusu UKSW przy ul. Wójcickiego (Jeshua-Miriam-Nazaret 40 km). Rejon Warszawa-Rembertów przygotował aż siedem tras. Najdłuższa Czarno-Czerwona Matki Bożej Czerwińskiej ma 78 km i w większości przebiega Mazowiecką Drogą św. Jakuba. Ekstremalną pozycją jest także trasa Zielona bł. Ignacego Kłopotowskiego z Rembertowa do Loretto (60 km) oraz Czerwona Matki Bożej Łaskawej Pani Wielgoleskiej z Rembertowa do Wielgolasu (70 km).

Ciekawą, duchową propozycją jest trasa Niebieska św. Faustyny Kowalskiej z Rembertowa do Domu św. Faustyny w Ostrówku (40 km) oraz Biało-Czerwona św. Jana Pawła II z Rembertowa do Radzymina (40 km). Początkujący pątnicy mogą wybrać się na trasę o krótszym dystansie z Magdalenki do Derd (31 km), Ekstremalny Święty Marek z Marek (31 km) oraz z Wołomina do Ostrówka na trasę Czerwoną św. Faustyny Kowalskiej (33 km).



Niektóre regiony wyruszą już tydzień wcześniej 27 marca. Tradycyjnie w kierunku Niepokalanowa wyruszą trasy z Woli i Bemowa. Na ekstremalną wyprawę zapraszają także dominikanie ze Służewa. EDK wyruszy także z Komorowa (30 km), Ząbek (31 km) oraz Niepokalanowa (43 km). Region Otwocki na zasadzie pętli przygotował aż sześć propozycji. Najdłuższa trasa Pomarańczowa św. Andrzeja Boboli ma aż 79 km.



Wykaz tras i szczegółowe informacje na www.edk.org.pl >>