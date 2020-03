Nie żyje ks. Piotr Pawlukiewicz  

Ksiądz Pawlukiewicz urodził się 10 kwietnia 1960 r. w Warszawie. Był doktorem teologii pastoralnej, ale przede wszystkim cenionym rekolekcjonistą, autorem książek i audiobooków o tematyce religijnej. Od 1992 r. mieszkał w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście. Zmarł w nocy. Sam pisał o niebie: “To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy” .

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1985 r. ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wincentego à Paulo w Otwocku. W latach 1996-1998 był redaktorem naczelnym Radia Józef w Warszawie.