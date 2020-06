W pierwszą sobotę czerwca świątynię Matki Bożej Różańcowej nawiedzi obraz Matki Bożej Łaskawej. Czy to początek peregrynacji po warszawskich parafiach wizerunku Tej, która sto lat temu uratowała świat przed zalewem bolszewizmu?

W pierwszą sobotę czerwca w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Bródnie nastąpi nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej.

Jak zapowiadają organizatorzy wydarzenia – wspólnota „Żołnierze Chrystusa” oraz „Męski Różaniec Warszawa” – będzie to okazja, by "dziękować Królowej za interwencję 100 lat temu, ale i prosić o opiekę na kolejne 100 lat dla stolicy oraz całej Ojczyzny”.

Organizatorzy ufają, że będzie to początek peregrynacji obrazu Matki Bożej Łaskawej po warszawskich parafiach.

O godz. 17.30 organizatorzy zapraszają mężczyzn z rodzinami przed świątynię Matki Bożej Różańcowej, gdzie nastąpi uroczyste wniesienie obrazu Patronki Warszawy, po nim nabożeństwo czerwcowe, a o godz. 18.30 Msza święta i wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Na 20.00 zaplanowano początek całonocnej męskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu, na którą można zapisywać się na fanpage’u wydarzenia.

W niedzielę (7 czerwca) o 17.00 w kościele Matki Bożej Różańcowej przy ul. Wysockiego 8 odbędzie się spotkanie z pisarką Ewą Storożyńską, autorką m.in. książek „Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” oraz „Matka Boża Zwycięska. Cuda Maryi w historii Polski i świata”. Po spotkaniu, o 18.00 celebrowane będzie nabożeństwo czerwcowe, a o godz. 19 - Msza św. Spotkanie będzie też okazją poznania idei pomnika-wotum Matki Bożej Łaskawej, który w sierpniu stanie Radzyminie. Inicjatywę można wesprzeć na stronie diecezji warszawsko-praskiej.

- Pisarka przedstawi słuchaczom nieustanną opiekę Matki Bożej na tle kilkusetletniej historii polskiego narodu. Spora część przywołanych przez Ewę Storożyńską faktów jest zdecydowanej większości Polaków nieznana. Nic dziwnego, bowiem nie znajdziemy ich w podręcznikach historii, tak jak nie znajdziemy w nich np. nawet małej wzmianki o dwukrotnym wstawiennictwie Matki Bożej w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., bitwie która zaważyła o historii Polski i Europy. Można zadać proste pytanie: co tak naprawdę ja sam wiem o Cudzie nad Wisłą? Matka Boża Łaskawa nigdy nas nie zawiodła. Zawodzili ludzie. Bez zawierzenia Matce Bożej nie możemy liczyć na najmniejsze nawet zwycięstwo – przekonuje Paweł Jaworski ze wspólnoty „Żołnierze Chrystusa”.

Obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzi z kościoła oo. jezuitów na Starym Mieście. W okresie pandemii modlili się przed nim co wieczór biskupi warszawsko-prascy. Przekaz tej modlitwy był transmitowany w radiu i telewizji. Obraz Matki Bożej Łaskawej pozostanie w sanktuarium przy ul. Wysockiego 8 do piątku, 12 czerwca. Zapraszamy do codziennego aktu zawierzenia Matce Bożej Łaskawej- Strażniczce Polski i Patronce Warszawy.