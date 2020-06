Papież na medal  

Polska sztuka medalierska to mistrzostwo świata. Udowadniają to artyści, którzy od siedmiu lat mierzyli się z myślami Jana Pawła II. Jak oddać bogactwo jego pontyfikatu w jednej z najmniejszych form artystycznego wyrazu?

- Przywykliśmy, że medal kogoś lub coś upamiętnia, ale ta wystawa pokazuje, że może także budzić do medytacji - mówił ks. dr Mirosław Nowak podczas otwarcia wystawy "Życie ZaDane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II". W jej ramach kilkudziesięciu medalierów podjęło próbę artystycznej odpowiedzi na pytanie o życie, jako dar i zadanie.

To niemal ostatni z zaplanowanego na kilka etapów wyzwania, jakie przez medalierami postawił kolekcjoner i animator kultury Bernard Marek Adamowicz. To on w 2013 r. zaprosił do współpracy kilkudziesięciu artystów, choć sam nie mógł wziąć udziału w wernisażu. „Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem” przełamują bariery pokoleniowe i środowiskowe. Są tu dzieła rozpoczynających swą drogę oraz tych, którzy świętowali złote jubileusze. Znajdujemy prace autorów z Gdańska i Szczecina, Warszawy, Torunia, Poznania, Wrocławia aż po Lublin, Opole czy Zakopane.

Inspiracją do powstania wystawy są treści papieskiego dziedzictwa, a prace - głosem uczestniczących w dialogu twórców. Obecna ekspozycja, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej powstała z myślą o prezentacji w roku Świętego Jana Pawła II - w roku setnej rocznicy jego urodzin.

- Papież rozumiał, że życie to dar, ale właśnie dlatego traktował je jak jedno wielkie zadanie, wypływające z tego daru. Dlatego temat tej wystawy jest bardzo trafny - podkreślił kard. Kazimierz Nycz, otwierając wystawę. - Lista artystów, którzy zaangażowali się w rozważanie tego tematu jest bardzo długa i pouczająca. Cieszę się i mam nadzieję, że wiele osób zechce w czasie wakacji tę wystawę obejrzeć - dodał metropolita warszawski.