W tym roku nie będzie wspólnego maszerowania, radosnego śpiewu i modlitwy ogarniającej mijane na pątniczym szlaku wisie i miasteczka. Ze względu na obostrzenia, trudne do spełnienia wymogi sanitarne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezpieczeństwo pątników i gospodarzy, wielu organizatorów pielgrzymek nie podejmuje się ich organizacji. Jak zatem w tym roku będzie wyglądało pielgrzymowanie?

"Dla ogromnej większości z Was to będzie być może najtrudniejsza pielgrzymka w życiu, bo wymagająca ofiary z tego, co dla pątników jest tak cenne i bez czego trudno wyobrazić sobie pierwsze dni sierpnia" - mówił w przesłaniu do pątników o. Krzysztof Wandelik kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, zachęcając do duchowego pielgrzymowania.

309. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, która idzie nieprzerwanie od 1711 r., będzie reprezentowana przez grupę 50 pątników - przewodników grup niosących intencje pielgrzymów złożone do specjalnego plecaka. Pielgrzymi wyruszą 6 sierpnia z kościoła Świętego Ducha i będą im towarzyszyć słowa Prymasa Tysiąclecia "Ten zwycięża, kto miłuje”. "Pójdźmy przepraszać Maryję za wszystkie zniewagi, jakich doznała w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie, za profanację Jej Jasnogórskiego Wizerunku” - piszą organizatorzy. W pielgrzymkę będzie można włączyć się duchowo. Szczegóły na www.paulini.com.pl.

W symbolicznej formie 6 sierpnia spod kościoła św. Anny wyruszy także 309. Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup 17-tych. Na szlak w imieniu wszystkich pielgrzymów pod hasłem "Ukaż nam tajemnicę” wyruszą sztafetowo przewodnicy i przedstawiciele służb pielgrzymkowych. - Zmiana formuły nie oznacza braku uczestnictwa w pielgrzymce - mówi ks. Wojciech Świderski SAC, przewodnik Grup "17-tych”. Na stronie www.17-ka.org.pl będą prowadzone zapisy internetowe, duchowi pątnicy otrzymają znaczek i materiały tegorocznej pielgrzymki, będą mogli złożyć też osobiste intencje.



6 sierpnia w ramach corocznej Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin z sanktuarium MB Ostrobramskiej wyruszy pieszo na Jasną Górą symboliczna grupa pątników. Ze względu na obostrzenia sanitarne zdecydowano się w tym roku właśnie na taką formę pielgrzymowania. Osoby indywidualne i wspólnoty parafialne będą mogły łączyć się z pielgrzymką duchowo poprzez modlitwę i specjalnie przygotowane na ten czas konferencje.

Już po raz 36. z początkiem lipca na szlak wyruszy Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu. Pątnicy będą zmieniać się na szlaku. Organizatorzy przewidują także szereg wydarzeń stacjonarnych i liczne transmisje online.



Jedną z pielgrzymek, która 17 lipca wyruszy w grupowej i zorganizowanej formie jest XIV Piesza Pielgrzymka Różańcowa w duchu tradycji katolickiej z Milanówka do Gietrzwałdu. Zapisy: Stanisław Krzemiński 517 610 647. Więcej informacji o pielgrzymce na stronie www.mszatrydencka.waw.pl.



Indywidualną z kolei formułę pielgrzymowania proponują pątnikom organizatorzy Pielgrzymki Rowerowej do Miłosierdzia Bożego. Pątnicy wyruszą 12 lipca z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim i dotrą do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach samodzielnie - organizując we własnym zakresie wyżywienie i komercyjne noclegi. 16 lipca o g. 8 w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego w Czernej dla wszystkich pątników zostanie odprawiona Msza św. Więcej informacji na stronie www.pdbm.waw.pl.



Niektóre pielgrzymki będą miały tylko formę duchową. 7 lipca o g. 12 ks. Jacek Rygielski MIC, przewodnik Mariańskiej Pielgrzymki Pieszej do Lichenia przy grobie św. o. Stanisława Papczyńskiego odprawi Mszę św. w intencjach pielgrzymów. Każdego dnia na profilu pielgrzymki na Facebooku będą zamieszczane zdjęcia z ubiegłych lat z miejscowości, przez które przechodzili pątnicy. Pielgrzymka zakończy się 16 lipca w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Mszą św. odprawioną o g. 10. Intencje można przesyłać na adres e-mail: pielgrzymka@marianie.pl.



Duchowy program przygotowuje także Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych. 40. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna odbędzie się w formie hybrydowej: pielgrzymki duchowej oraz w ramach wydarzeń stacjonarnych w Warszawie.



W sprawie tegorocznej pielgrzymki decyzji nie podjęli jeszcze organizatorzy Rowerowej grupy żółto-niebieskiej WAPM, która najprawdopodobniej odbędzie się w formie duchowej, pielgrzymki na rolkach, Pieszej Pielgrzymki z Warszawy do Domu św. Faustyny w Ostrówku.