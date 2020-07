"40. Pielgrzymka Akademicka w tym roku nie wyruszy na Jasną Górę, ale odbędzie się w formie hybrydowej: w formie pielgrzymki duchowej oraz w ramach wydarzeń stacjonarnych w Warszawie” - czytamy w komunikacie księdza przewodnika WAPM, ks. Krzysztofa Siwka, zamieszonym na stronie internetowej pielgrzymki.



Oznacza to, że pielgrzymi 40. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej w daniach 5-14 sierpnia pod hasłem "Wypłyń na głębię" wyruszą na szlak tylko duchowo. Codziennie w kościele akademickim św. Anny o g. 20 dla duchowych pielgrzymów sprawowana będzie Msza św., po niej odbędzie się tradycyjny pielgrzymkowy Apel Jasnogórski, którego oprawę i prowadzenie zapewnią poszczególne grupy pielgrzymkowe.

Da wszystkich uczestników 40. WAPM zostaną zapewnione Przewodniki Duchowe oraz inne materiały, które pomogą nam duchowo przeżyć pielgrzymkę. Planowane są także liczne transmisje internetowe na żywo tj. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, konferencje, różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego. "Szczegółowe informacje organizacyjne, co do zapisów, odbioru Programów Duchowych oraz pełnego przebiegu 40. WAPM - zostaną przedstawione niebawem” - piszą w komunikacie organizatorzy.

"Podjęliśmy taką decyzję z troski o zdrowie naszych gospodarzy, wszystkich naszych dobrodziejów, którzy przygotowują dla nas posiłki i z którymi spotykamy się na naszej drodze. Ponadto w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim pielgrzymom zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, które nakładają na organizatora szereg obowiązków trudnych do wyegzekwowania w realiach pielgrzymkowych, a także w przypadku wykrycia osoby zakażonej koronawirusem, odsyłają całą pielgrzymkę do kwarantanny instytucjonalnej” - czytamy w komunikacie.

"Liczymy, że spotkamy się z Waszym zrozumieniem. Dlatego pragniemy zaprosić Was do pielgrzymowania w tym roku w tak szczególnej formie, a w przyszłym roku zrobimy wszystko, by wyruszyć na pątniczy szlak ku Jasnogórskiej Pani w 41. WAPM!" - zapraszają organizatorzy.