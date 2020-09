Kard. Kazimierz Nycz na Bielanach: To miejsce jest święte  

- Miejsce konsekrowane, kościół, jest miejscem świętym: nie można używać go do żadnych innych celów, poza religijnymi. To miejsce, którego nie można profanować w żaden sposób. A dożywamy niestety czasów, gdy świętość przestaje być świętością. W tym zamieszanym świecie potrzebna jest wasza troska o świętość i sakralność tej świątyni, o jej przeznaczenie dla rzeczy najważniejszych w życiu człowieka - mówił kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystości konsekracji kościoła w parafii św. Krzysztofa na Piaskach.

Parafia św. Krzysztofa na Piaskach została erygowana dekretem prymasa Polski kard. Józefa Glempa 14 września 2001 r. Ale jej historia sięga połowy lat 90. ubiegłego wieku, gdy nieżyjący już proboszcz Chomiczówki ks. Jan Huryn poprosił metropolitę warszawskiego o delegację dla ks. Krzysztofa Sadkowskiego do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego dla powstającego osiedla przy ul. Kochanowskiego.

Granica parafii św. Krzysztofa rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Gen. Maczka, wpada na ul. Reymonta, skręca w ul. Kochanowskiego i jej środkiem dobiega do ul. Literackiej. Następnie środkiem ul. Literackiej dochodzi do ul. Libawskiej i do ul. Gen. Maczka.

12 czerwca 2005 r. kard. Józef Glemp podpisał uroczyście akt erekcyjny nowej świątyni i wmurował kamień węgielny, poświęcony wcześniej przez papieża Jana Pawła II. 14 września 2011 roku parafia obchodziła w obecności kard. Józefa Glempa 10-lecie istnienia.