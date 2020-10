Nowa uczelnia katolicka w Warszawie  

Nowa uczelnia wyższa na akademickiej mapie stolicy będzie kontynuowała dzieło Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie wraz z obiema sekcjami Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum. Ogłoszony dziś dekret został podpisany przez kard. Kazimierza Nycza już 15 sierpnia. Dziś 1,3 tys. studentów inauguruje nowy rok akademicki Akademii Katolickiej w Warszawie.

- To nie zmiana kosmetyczna, ale dotykająca istoty uczelni, która funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat jako papieska uczelnia. Tak jak to w życiu, struktury też dojrzewają. Przekształcenie w trzywydziałową akademię, która ma wydział teologiczny i dwa wydziały z nazwy i istoty świeckie, to także wyzwanie na przyszłość. To wyzwanie dla rektorów, profesorów i młodszych pracowników naukowych, by dbali o większą integrację dyscyplin, większą współpracę dydaktyczną wydziałów, żeby owocem było lepsze kształcenie i przygotowywanie kadr do działalności w świecie - mówił kard. Kazimierz Nycz, ogłaszając powstanie nowej uczelni.

W dekrecie erygującym nową uczelnię metropolita warszawski przypomina, że zadaniem instytucji akademickich jest prowadzenie pogłębionych badań w zakresie dyscyplin teologicznych, filozoficznych, jak również prawnych i historycznych. Zwraca uwagę, że również inne gałęzie nauki - zwłaszcza nauki o człowieku oraz o literaturze - mogą być przydatne w lepszym zrozumieniu Objawienia chrześcijańskiego oraz w skuteczniejszym prowadzeniu dzieła ewangelizacji, dlatego na Akademii Katolickiej będzie można studiować oprócz teologii również inne kierunki.