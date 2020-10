Od ciekawości do Miłości  

Warsztaty odbywają się w ramach Laboratorium Słowa Bożego.

Jest to okazja do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie obcowania z tekstem biblijnym na płaszczyźnie poznawczej.

- Chcemy wzbudzić zainteresowanie Biblią. Na zajęciach pracujemy głową. Uczymy się, co później przekłada się na życie duchowe. Biblia to księga, która nadal jest czytana. Można zastanowić się, co ludzi do tego motywuje. Może to być ciekawość, bo Biblia to źródło wiedzy o historii i Bliskim Wschodzie. Ale to też przesłanie, w którym Bóg wyraża troskę o człowieka. Można wiec zacząć od ciekawości a skończyć na Miłości, przejść od zaciekawienia tekstem do pragnienia bycia z Bogiem – wyjaśnia o. prof. Waldemar Linke CP, wicekanclerz Bractwa Słowa Bożego, wykładowca w Laboratorium Słowa Bożego.

Laboratorium Słowa Bożego powstało jako owoc podyplomowych studiów biblijnych prowadzonych na UKSW. - Biblia to studnia bez dna. Można z niej czerpać i czerpać. Kończąc studia wiedzieliśmy, że chcemy kontynuować formację. To, co dobre, wartościowe i piękne chcieliśmy też dawać innym i tak powstał pomysł spotkań otwartych. Mając do dyspozycji głos wybitnych biblistów byliśmy przekonani, że może on poruszyć w nas takie nuty, które same nie miałyby szans się odezwać. Widzimy, że potrzeba spotkania ze Słowem Bożym jest ogromna – mówi Joanna Człapska, kanclerz Bractwa Słowa Bożego i jednocześnie uczestniczka każdej z 9. edycji Laboratorium Słowa Bożego.

W poniedziałkowych spotkaniach uczestniczy średnio 25-30 osób. Najliczniejsza grupa liczyła 46 słuchaczy. Przychodzą też niewierzący i poszukujący. W jednym z kursów brał udział protestant. Większość stanowią kobiety. Średnia wieku to ok. 45 lat, ale zdarzają się też pojedyncze osoby bardzo młode i ludzie po siedemdziesiątce. Przychodzą również siostry zakonne. - Formuła spotkań jest otwarta. Zapraszamy tych, którzy chcą myśleć biblijnie. Adresatem spotkań są ci, którzy są zainteresowani lepszym poznaniem Słowa Bożego – tłumaczy o. prof. Linke.