Pro Tempore. Dialog nauk  

Jako przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN inicjuję tę debatę, ale to nie znaczy, że nasz głos będzie decydujący – deklaruje ks. prof. Krzysztof Pawlina, który ma nadzieję, że do filozofów i teologów dołączą także przedstawiciele innych dyscyplin. Szczególnie liczy na odzew kolegów z Polskiej Akademii Nauk. – Jeśli będzie można, chcemy się spotykać i tworzyć środowisko wymiany myśli tak, by nauka była "przewodnikiem w mądrym życiu" – mówi.

Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie ks. prof. Krzysztof Pawlina zapowiada, że będą to “rozmowy na tematy ważne zarówno dziś, jak i w przyszłości”. Pierwsza debata dotyczyć będzie wolności, a dyskutować będą filozofowie i teolog. Zaproszenie do dzisiejszej debaty przyjęli: prof. Stanisław Judycki - filozof, kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Konrad Talmont-Kamiński - filozof i kognitywista, kierownik Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, oraz o. dr Janusz Pyda - dominikanin, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie.