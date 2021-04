Poniżej publikujemy treść orędzia kard. Kazimierza Nycza na Wielkanoc 2021:

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE W ROKU 2021

"Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego Zmartwychwstania, dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia. Chrystus przez swoją śmierć zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam życie.

Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie jak niedziela w tygodniu ma uroczystość Wielkanocy w roku liturgicznym. Zbliżamy się więc do najważniejszych dla Kościoła i chrześcijanina dni w roku kościelnym.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że będziemy te dni obchodzić w reżimie pandemicznych obostrzeń, w trosce o zdrowie i życie ludzi. Zwracam się do wiernych i duchownych o pilne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 1 osoba na 20 m2, dystans 1,5 m, dezynfekcja i noszenie maseczek. Zróbmy wszystko, by uczestnictwo w liturgii nie stanowiło dla kogokolwiek ryzyka zachorowania. Księża proboszczowie i rektorzy niech zadbają o zachowanie tych zaleceń sanitarnych. Przestrzegając koniecznych ograniczeń, nie pozwólmy się odłączyć od tego źródła, którym dla życia duchowego jest Eucharystia i święte misterium Wielkiego Tygodnia.

Niech duszpasterze umożliwią jak największej liczbie wiernych uczestnictwo we Mszy Wieczerzy Pańskiej, w liturgii Męki Pańskiej, Wigilii Paschalnej i Mszach Niedzieli Zmartwychwstania. To są najważniejsze punkty Triduum Sacrum. Uzasadnione jest zwiększenie liczby nabożeństw. Jednocześnie przypominam, że wciąż obowiązuje udzielona z racji pandemii dyspensa od obowiązku uczestnictwa w liturgii w uroczystości, niedzielę i święta nakazane. Dla wiernych niemogących realnie uczestniczyć w liturgii w kościołach, pomocą może być duchowa łączność przez media. W pozostałych obrzędach Wielkiego Tygodnia uczestniczmy na miarę możliwości konkretnych parafii w zgodzie z zasadami pandemicznymi, jakie obowiązują na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Drodzy diecezjanie, kapłani, siostry, bracia i wierni świeccy!

Trwajmy razem na modlitwie przy Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym i na dawaniu świadectwa o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie w dniu Paschy.

Módlmy się za Kościół warszawski we wszystkich wspólnotach, za chorych i zmarłych w ostatnich miesiącach, za rodziny, które utraciły najbliższych. Módlmy się za rodziny i o powołania do życia rodzinnego, kapłańskiego i zakonnego. Módlmy się o ustanie pandemii i o siłę do wytrwania w miłości na te trudne czasy.

Wszystkim życzę błogosławionych świąt wielkanocnych i z serca błogosławię"

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski