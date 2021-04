Bp Guzdek: Eucharystia daje moc do czynienia dobra  

W homilii przypomniał, że każde ważne i przełomowe wydarzenie domaga się upamiętnienia. - Takimi przełomowymi wydarzeniami są dla nas, chrześcijan męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. One też domagały się upamiętnienia - powiedział duchowny.

Biskup przypomniał, że to właśnie w Wielki Czwartek w Wieczerniku Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii: dał apostołom nową lekcję miłości, którą po jego śmierci zanieśli na cały świat, sprawując Eucharystię. Jest ona nie tylko pokarmem na życie wieczne, ale wzmocnieniem w ziemskiej wędrówce do nieba.



Kaznodzieja, nawiązując do przeczytanych kilka miesięcy temu w jednym z tygodników słów o tym, by kościoły w czasie nabożeństw były puste, a chrześcijanie w tym czasie udawali się do chorych, samotnych, cierpiących, a kapłani byli bezrobotni, wyjaśnił istotę i wartość Eucharystii.

- Przecież tu, od ołtarza, słyszymy słowa Pana Jezusa: "Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mieście uczynili” i przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Dzięki tym słowom zrodziło się wiele dzieł miłosierdzia, powstawały zakony i zgromadzenia, w pełni poświęcające się temu, by nieść pomoc i miłosierdzie potrzebującym, np. siostry albertynki, bracia albertyni, a wierni poruszeni i umocnieni słowem Bożym wracają do swoich domów, by opiekować się tygodniami, miesiącami, latami swoimi bliskimi, świadczą pomoc sąsiadom - powiedział biskup. Dodał, że moc, aby słowo przemieniać w czyn, czerpie się właśnie z Eucharystii.

- Gorąco modlę się, by kapłani nie byli bezrobotni, żeby nie było sytuacji, kiedy będą łączone parafie, jak to jest w innych krajach na Zachodzie. Modlę się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby młodym ludziom nie zabrakło odwagi, by odpowiedzieć na głos Boga, który ich powołuje - mówił bp Guzdek.

- Dziękujmy Bogu w tej archikatedrze warszawskiej za dar Eucharystii i dar kapłaństwa i gorąco prośmy, by dobry Bóg przeprowadził nas przez wzburzone morze. Byśmy umocnieni Eucharystią stanowili jedno, byśmy się wzajemnie modlitwą, dobrym słowem i czynem wspierali - dodał na zakończenie.

Następnie zebrani w archikatedrze kapłani odnowili swoje przyrzeczenia złożone w dniu święceń kapłańskich. Poświęcone zostały także oleje: krzyżma - używany w czasie sakramentu chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich oraz dedykacji kościoła i ołtarza; olej chorych - używany podczas sakramentu namaszczenia chorych.



